美前财长抨击特朗普贸易政策

美国哈佛大学教授、前财政部长劳伦斯·萨默斯6月4日在英国《金融时报》网站刊文对特朗普的贸易政策发表意见。
这篇名为《唐纳德·特朗普的贸易政策与战略准则格格不入》的文章称，美国总统唐纳德·特朗普把进攻性贸易政策放在治理经济的核心位置。除此之外，没有任何经济问题受到总统这样不间断的关注，引发这样大的争议。这种做法是有问题的，因为大部分经济学家一致认为，贸易政策的调整不大可能对就业或国内生产总值（GDP）增长起到显著的促进作用，给贸易松绑反而比操纵贸易更能促进美国的繁荣。
文章称，先假设这位总统的重商主义前提是合理的，即美国经济政策的重中之重应当是在打开世界各地市场的过程中实现更大程度的公平。即便以这种有待商榷的判断为前提，美国所走的也是一条极不讲究战略、徒劳无功的道路。实际上，这条道路几乎违背了所有的战略准则。
文章称，战略的首要准则是精确设定目标，让结果成功与否有判定的依据，让谈判伙伴不至于搞不清你想要的东西。那么，美国的首要目标究竟是整体削减贸易逆差，还是只削减对某些国家的贸易逆差？或者是保护钢铁、汽车等具有政治敏感性行业的就业？
美国是要制止一些不良的商业惯例，比如有关合资企业的规定对美国公司到国外做生意不利？还是要为美国公司拓展市场，比如为美国汽车业拓展韩国市场？
萨默斯称，把推文一条一条研究遍，把高级官员一个一个问遍，还是不可能弄清楚这届政府的优先任务到底是什么。当所有事情都被冠之以首要任务时——这种情况似乎经常出现——结果就是什么都成不了真正的首要任务。当年，中国的经常项目顺差接近GDP的10%，美国当时的优先任务是大幅削减中国的这一顺差。如今，中国的经常项目顺差不足GDP的1.5%，而美国在贸易问题上对中国的态度却比任何时候都要好斗。
文章称，战略的第二条准则是团结朋友，分化潜在的敌人。美国的所作所为看上去恰恰相反。
美国先是退出跨太平洋伙伴关系协定，开罪亚洲盟友，然后又对钢铝产品设置关税，触怒七国集团里的所有盟友。美国甚至还进一步威胁这些盟友，让它们怀疑美国是否真正致力于促进法治在国际贸易中的作用。
昔日，奥巴马政府对中国牵头的亚洲基础设施投资银行一开始奉行回避态度，与这一糟糕做法造成的结果如出一辙的是，特朗普政府酿成的结果同样是把世界大多数国家推到中国那边，与美国唱反调。
文章称，战略的第三条准则是利用可信的威胁为筹码，所谓可信是损己八百必须伤敌一千。“停下来，否则我就给我自己的脚来一枪”，这种就是无效威胁的奇葩了。
文章称，最近对钢铁设置的关税就属于这种威胁。美国的钢铁工人还没有美甲业的从业人数多。钢铁业的市值只占股市总市值的0.1%左右。然而，钢铁是各行各业的关键原料，而这些行业的就业人数是钢铁业的50倍，并且要跟国外公司竞争。
美国钢铁涨价对本国经济的弊远大于利。白宫为什么会认为这是跟对手国家谈判的筹码？特别是，对方完全能够在国际法律的支持下用极具战略性的办法还击，限制进口美国重要行业的产品。
作者认为，特朗普总统的贸易政策会让美国人为自己的消费付出更多金钱；会削弱美国经济的竞争力；会实现我们的传统对手未能实现的愿望——让众多国家团结一致与我们对抗。我们越早地从根本上修正这些政策，美国及全世界的未来才会越发美好。
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