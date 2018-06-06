反击！墨西哥加征关税报复美国同时向WTO“告状”

外媒称，墨西哥将对从美国进口的猪肉产品征收20%的关税，这一消息是直接知悉该计划的两位业界官员今天告诉路透社记者的。这是墨西哥首次披露针对美国征收钢铝关税而采取的报复措施的细节。
据路透社墨西哥城6月4日报道，墨西哥上周说，报复性关税将适用于从美国供应商那里进口的猪腿肉和猪肩肉。
墨西哥国家猪肉生产商协会主席埃里韦托·埃尔南德斯说：“这是对猪腿肉和猪肩肉征收的20%关税，无论是鲜肉还是冻肉……也无论是带骨肉还是去骨肉。”今天早些时候，他曾与经济部长伊尔德方索·瓜哈尔多及其团队举行情况介绍会。
埃尔南德斯说，他支持墨西哥政府的决定，而且并不认为这会导致墨西哥的猪肉价格上涨，因为在美国供应商以外“有许多替代选择”。
这一关税是对特朗普内阁上周决定对从墨西哥进口的钢铝产品征收关税一事作出的回应。特朗普的理由是，包括墨西哥在内的若干国家参与了有损于美国国家安全的竞争。
美国作出的征收钢铝关税的决定令它与墨西哥和加拿大修订北美自由贸易协定（NAFTA）的事宜趋于复杂。
墨西哥的其他业界官员提出，加拿大是一个可能替代美国的猪肉供应国，该国根据NAFTA可以对墨西哥零关税出口猪肉；此外欧盟也是一个替代选择，因为它最近与墨西哥修订了一项贸易协定，该协定允许欧盟对墨西哥零关税出口猪肉，但是仍然包括出口配额等限制。
这些业界官员说，新的猪肉关税计划将于明天发布在墨西哥的官方报纸上，并将于6日生效。
另据法新社墨西哥城6月4日报道，同一条，墨西哥还表示，将就美国对墨西哥征收钢铝关税一事向世界贸易组织（WTO）提起诉讼。
经济部说，它将“在（WTO的）保护伞下启动争端解决机制”。
欧盟和加拿大已经在WTO向美国提出了法律挑战。这个位于日内瓦的国际贸易争端仲裁者受到唐纳德·特朗普总统的憎恶，他于1日对从盟国进口的钢铁和铝分别征收25%和10%的关税。
墨西哥提出，这一以国家安全为由推行的关税并不符合WTO的相关程序，而且违反了1994年的关税与贸易总协定。
外媒称，墨西哥将对从美国进口的猪肉产品征收20%的关税，这一消息是直接知悉该计划的两位业界官员今天告诉路透社记者的。这是墨西哥首次披露针对美国征收钢铝关税而采取的报复措施的细节。
据路透社墨西哥城6月4日报道，墨西哥上周说，报复性关税将适用于从美国供应商那里进口的猪腿肉和猪肩肉。
墨西哥国家猪肉生产商协会主席埃里韦托·埃尔南德斯说：“这是对猪腿肉和猪肩肉征收的20%关税，无论是鲜肉还是冻肉……也无论是带骨肉还是去骨肉。”今天早些时候，他曾与经济部长伊尔德方索·瓜哈尔多及其团队举行情况介绍会。
埃尔南德斯说，他支持墨西哥政府的决定，而且并不认为这会导致墨西哥的猪肉价格上涨，因为在美国供应商以外“有许多替代选择”。
这一关税是对特朗普内阁上周决定对从墨西哥进口的钢铝产品征收关税一事作出的回应。特朗普的理由是，包括墨西哥在内的若干国家参与了有损于美国国家安全的竞争。
美国作出的征收钢铝关税的决定令它与墨西哥和加拿大修订北美自由贸易协定（NAFTA）的事宜趋于复杂。
墨西哥的其他业界官员提出，加拿大是一个可能替代美国的猪肉供应国，该国根据NAFTA可以对墨西哥零关税出口猪肉；此外欧盟也是一个替代选择，因为它最近与墨西哥修订了一项贸易协定，该协定允许欧盟对墨西哥零关税出口猪肉，但是仍然包括出口配额等限制。
这些业界官员说，新的猪肉关税计划将于明天发布在墨西哥的官方报纸上，并将于6日生效。
另据法新社墨西哥城6月4日报道，同一条，墨西哥还表示，将就美国对墨西哥征收钢铝关税一事向世界贸易组织（WTO）提起诉讼。
经济部说，它将“在（WTO的）保护伞下启动争端解决机制”。
欧盟和加拿大已经在WTO向美国提出了法律挑战。这个位于日内瓦的国际贸易争端仲裁者受到唐纳德·特朗普总统的憎恶，他于1日对从盟国进口的钢铁和铝分别征收25%和10%的关税。
墨西哥提出，这一以国家安全为由推行的关税并不符合WTO的相关程序，而且违反了1994年的关税与贸易总协定。
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