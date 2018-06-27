这位亿万富豪也要竞选美总统 身家是特朗普的16倍

“ 他一直想当总统，他的圈内人都说他通过今年的中期选举建立人际关系网络，并组建 2020 年的总统竞选团队。 ” 美国一档电视节目的主持人在当地时间 26 日的节目中如是说。

这位主持人所说的 “ 他 ” ，就是纽约市前市长、亿万富豪布隆伯格（ Michael Bloomberg ）。此前也有多家美国媒体报道称，接近布隆伯格的圈内人表示他有意以民主党候选人的身份参加 2020 年美国总统选举，挑战现任美国总统特朗普。

想同特朗普竞争

有关布隆伯格可能参加 2020 年大选的猜测最早出现在本月 6 日，当时他在纽约参加一场筹款人的答谢宴会时，对现场的 500 位来宾表示： “ 在大家离开前，我希望所有人都留一个手机号码给我，因为我想 ‘ 让乐队重新组合 ’ 。 ”

布隆伯格此前并不是民主党人，且他今年已有 76 岁，民主党内人士对此分析称，参加上一届美国大选的民主党候选人桑德斯也不是民主党人，且当时他也已 76 岁。更何况特朗普也是从民主党人变为独立党派人士，最终才以共和党人的身份竞选并获得大选胜利的。

布隆伯格的圈内人士对外放风： “ 他想同特朗普竞争。而民主党方面觉得，上次他没有参加是一次遗憾，也觉得因此欠他一次。 ”

另有消息称，布隆伯格曾考虑再次以独立党候选人的身份参加竞选，但后来有分析人士告诉他，如果想在 2020 年参加总统大选，那么一定要以民主党人的身份参加。

2008 年， 2012 年和 2016 年，布隆伯格都表示过考虑竞选总统。在上一次美国大选中，布隆伯格曾表示他不会参加当时的选举，因为他会分出一部分选票 “ 间接帮助 ” 特朗普当选。然而，后来在当时的民主党总统候选人希拉里竞选期间，布隆伯格又亲自为希拉里站台，并对特朗普进行强烈抨击。之后，特朗普回应称，他此前和布隆伯格是好朋友， “ 但现在肯定不是了 ” 。





“ 砸钱 ” 帮民主党改变

特朗普和布隆伯格，两人都是来自纽约的亿万富翁。根据《福布斯》的统计，特朗普拥有的净财富约为 31 亿美元，而布隆伯格的资产则高达 509 亿美元，是特朗普的约 16 倍。因此，一旦当选，布隆伯格将是美国历史上年龄最大、最富有的总统。

有政治分析人士指出，布隆伯格最近的多项重要举动都是在为 “ 大选热身 ” ，包括他宣布将为民主党的中期选举捐款 8000 万美元，以帮助民主党在 11 月的中期选举中夺回众议院的控制权。

布隆伯格曾在 2016 年表示，如果参加竞选他将自掏腰包 10 亿美元。

纽约巴鲁克学院教授姆兹欧（

Doug Muzzio

）表示，布隆伯格参与中期选举的做法非常明智。他说：

“

那是在进行政治投资，目前的政治系统里有很多的胜利者也有很多失败者，但大部分人在看到他参与过中期选举后都会觉得，他是在建立一个政治组织和政治基础。

”

Twitter

sgnypost





