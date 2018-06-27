越南今年将首次参加美国主导环太平洋军演活动

据越南新闻网站 “vietnamnews”6 月 27 日报道，越南国防部已确认，应美国海军太平洋舰队司令的邀请，越南将派遣 8 名海军军官于 7 月 1 日至 31 日赴夏威夷参加环太平洋军事演习（ RIMPAC ）。

这将是越南于 2012 年和 2016 年派遣观察员参加该演习活动之后，首次参加此次演习。这次参与也将为越南海军借鉴别国经验，并改进其海上救灾和搜救行动提供机会。





报道称，环太平洋军事演习是世界上最大的国际海事演习，由美国主导，两年举办一次，演习地点通常在夏威夷群岛和南加州及其周围地区。据美国海军介绍，今年的演习包括 26 个国家，共有 47 艘水面舰艇、 5 艘潜艇、 18 个国家的地面力量、 200 多架飞机和 2.5 万人。 2018 年的演习也将是自 1971 年以来，环太军演系列的第 26 次演习。

RIMPAC2018 的主题是 “ 有能力，适应性强的合作伙伴 ” 。参加国和部队将展示广泛的能力及海上力量的灵活性。这些能力包括从救灾和海上安全行动到海上控制和复杂的战争。相关的演习还包括两栖作战、炮击、导弹、反潜及防空演习，以及反海盗行动、扫雷、爆炸物处理、潜水及打捞行动等。

据名单显示，今年参加演习的国家有澳大利亚、巴西、文莱、加拿大、智利、哥伦比亚、法国、德国、印度尼西亚、以色列、日本、马来西亚、墨西哥、荷兰、新西兰、秘鲁、韩国、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、泰国、汤加、英国、美国和越南。

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