安倍拟7月访欧洲中东 欲签日欧经济伙伴关系协定

日本政府相关人士 6 月 20 日透露，日本首相安倍晋三已开始协调，计划 7 月 11 日起历访比利时、法国和中东。他将在欧盟（ EU ）总部所在地比利时布鲁塞尔签署 2017 年谈妥的日本与欧盟经济伙伴关系协定（ EPA ）；在法国，安倍将力争签署自卫队和法军之间相互融通物资与劳务的《物资劳务相互提供协定》（ ACSA ）。目前提及的中东地区出访地是沙特阿拉伯和埃及。

日本共同社 6 月 20 日报道称，日本与欧盟签署 EPA 旨在于世界经济因贸易摩擦而动摇的形势下，再次强调自由贸易的重要性。日欧力争到 2019 年 3 月下旬使协定生效。若协定生效，将形成占全球国内生产总值（ GDP ）约 3 成的巨大经济圈。安倍将与欧洲理事会主席图斯克及欧盟委员会主席容克举行会谈。

安倍在法国将与总统马克龙会谈，确认有关亚太地区海洋安全领域的合作以及为实现朝鲜完全无核化而紧密携手。安倍计划出席以巴黎为中心举办的日本博览会 “Japonismes 2018” 开幕式和 7 月 14 日的法国革命纪念日阅兵式。

在沙特阿拉伯，安倍将与国王萨勒曼会谈，希望确认推进扩大日企进驻及投资的《日本与沙特愿景

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》。他还将与埃及总统塞西就中东和平问题和叙利亚局势交换意见。

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