通用电气被踢出道琼斯指数 昔日翘楚再遭打击

英媒称，加入道琼斯工业平均指数百余年的通用电气公司失去了在这个蓝筹股指数中的席位，令这家美国商界昔日的翘楚、如今竭力保住工业巨头地位的公司再遭打击。





据路透社 6 月 19 日报道，标准普尔道琼斯指数有限公司 19 日说，从 6 月 26 日开市起，通用电气公司在这个由 30 种股票组成的平均指数中的位置将由连锁药店沃博联公司取代。 1896 年查尔斯 · 道创办道琼斯时，通用电气公司就是成分股，并从 1907 年开始一直是成分股。





消息传出后，通用电气的股票在盘后交易中下跌 1.5% ，沃博联公司的股价则跳涨 3% 。





报道称， 15 年前，通用电气是世界上最具价值的上市公司。近年来，该公司接连折戟几个重要的工业市场，后来又进军金融服务，并在 2008 年卷入全球金融危机。





现在，通用电气按市值计算在道琼斯工业平均指数中排名靠后，股价倒数第一，是这个价格加权平均指数中影响力最小的成分股。





报道称，面对微薄的利润和拆解的呼声，这家有着 126 年历史的公司正大力削减成本，出售业务，努力在新的管理层和新的董事会治理下强化自己的资产负债表。





从 2000 年的高点算起，通用电气股价已累计下跌近 80% 。上个月总裁约翰 · 弗兰纳里警告说，该公司恐怕无力支付 2019 年的分红。





报道称，道琼斯成分股的变迁，证明各类家喻户晓、纵横数十年没有敌手的公司可能沦为经济发展的牺牲品。这些公司中有的完全消失，有的则获得新生，虽然不复昔日的经济影响力。这些公司包括伊士曼柯达、西尔斯、国际造纸、固特异、伯利恒钢铁、西屋、通用汽车和克莱斯勒。





按照股票市值计算，由发明家托马斯 · 爱迪生参与创建的通用电气公司从 1993 年起一直是美国最大的公司，中间曾经短暂被微软超越， 2005 年终于被埃克森美孚公司取代。





标准普尔道琼斯指数有限公司在新闻稿中说，沃博联公司的入选将令道琼斯指数更好地反映消费与医疗在美国经济中的地位。





虽然分析师早就预期通用电气会因股价下跌被踢出道琼斯指数，但是失去这个标志性指数原始成分股的身份仍然对这家公司构成打击。 1896 年道琼斯指数创办后，通用电气的确曾经退出该指数，但是在 1907 年重新加入之后就一直位列其中。





通用电气在新闻稿中说： “ 我们将把关注点放在执行已经布置好的旨在提升通用电气业绩的计划上。这一承诺不会因为今天的消息发生任何改变，我们仍将致力于打造更加强大、更加简洁的通用电气。 ”





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