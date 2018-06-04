澳大利亚欲联手印度印尼应对中国影响力

澳媒称，随着中国日益扩大的影响力占据新闻焦点，印度、印尼和澳大利亚欲一起进行应对。
据澳大利亚广播公司网站6月1日报道，印度和印尼签署了一项加强军事关系的协议。报道认为，该协议显然是出于对中国在南海活动的担忧，虽然官方公报没有明确提到这一点。
报道称，澳大利亚对这项协议表示欢迎，并称它将与印度和印尼密切合作，确保国际法在该地区得到维护。
报道还称，印度总理莫迪对雅加达的访问显示了两国之间的友好关系。
报道指出，随着两国军事关系提升到“全面战略伙伴关系”，这种“友好关系”超越了贸易和旅游。
印尼总统佐科·维多多说，在世界形势充满许多不确定因素的背景下，莫迪此访非常及时。
他说：“我希望这种伙伴关系将有助于稳定、和平与繁荣。”
报道称，印度政府发布的一份公报提到一个以规则为基础的印度洋-太平洋地区的重要性——国际法以及航行与飞越自由在那里得到尊重。
报道声称，换句话说，印度和印尼正在应对中国在该地区日益增强的优势地位。
澳大利亚外长朱莉·毕晓普在给澳大利亚广播公司的一份声明中说，澳大利亚政府欢迎印度和印尼建立伙伴关系。
毕晓普说：“我们三个国家共同承诺致力于一个自由、开放、以规则为基础的和平与繁荣的地区。”
“这包括遵守国际法，”毕晓普说，“澳大利亚正在与印度和印尼密切合作，推进这些目标。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost