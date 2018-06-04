克林顿不满特朗普“打嘴炮”:我这样 我妈会打我

美国总统特朗普自上任以来，因其独特的性格和处事方式招致不少争议。前任美国总统克林顿近日在受访时，对特朗普酷爱在推特上“打嘴炮”的行为进行了抨击，并戏称“如果我总说别人坏话，我妈会打我。”
当地时间3日，克林顿接受了美国哥伦比亚广播公司（CBS）的专访，并为他与美国推理小说作家詹姆斯·派特森合著的《总统失踪了》一书做宣传。当被主持人问及如何看待特朗普总喜欢搞“个人攻击”的行事风格时，克林顿也评价了一番。
节目中，主持人称：“这是事实，特朗普喜欢搞‘个人攻击’，他仍然在推特上称希拉里为‘骗子希拉里’。”克林顿则直接回应道，“我不喜欢这样”。
“我不会当选任何职务，因为我不喜欢让别人尴尬。”克林顿透露，“小的时候，如果我像这样，把时间都花在讲别人坏话上面，我妈妈会连续鞭打我五天。”
一旁的派特森也插话称：“这对他（特朗普）来说很有效，真不敢相信他成了总统。”派特森认为，大部分民众并不喜欢特朗普这样的推文。
针对美国特别检察官穆勒调查特朗普“通俄门”一事，主持人进一步询问“您认为媒体对特朗普的报道公平吗？”克林顿则回应，“如果是民主党人当选总统，且这些事实存在，我相信华盛顿早就会开启总统弹劾听证会了。”
特朗普自2016年上任以来，因其特立独行的行事风格惹了不少争议。近两年来，因美宣布退出伊核协议以及出台相关贸易政策等事件，特朗普不仅遭到民主党人士的不断炮轰，就连“自家人”共和党也开始动摇。据海外网早前报道，美国有线电视新闻网（CNN）4月19日采访了20多位共和党议员，其结果显示，众议院和参议院的共和党议员们似乎还没有准备好继续支持他，甚至对特朗普的国际政治立场越来越感到不确定。
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