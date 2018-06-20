莫迪成印度潮流符号 应用商店有超过200个莫迪App

印度总理莫迪自 2014 年出任总理至今，已经在时尚潮流界掀起一股 “ 莫迪热 ” 。据美国媒体 Vice 印度频道 18 日报道称，莫迪俨然已经成了一个潮流符号。市面上现在有莫迪 T 恤、 “ 宽容莫迪 ” 杯垫、莫迪笔记本贴纸、莫迪手机壳，甚至还有与莫迪等身大小的人形立牌。





报道称，在谷歌的印度版安卓应用平台上，还有不少 “ 程序猿 ” 用他们的创意 App 表达对这位 “ 网红总理 ” 的热爱。有的 App 能让你和莫迪合影，有的把莫迪做成了游戏主角，此外还有莫迪输入法、莫迪瑜伽指南、莫迪风格的状态应用、莫迪换脸应用等等。粗略浏览下来，应用商店里有超过 200 个莫迪 App ，可谓花样繁多。

文章举例称， “ 莫迪跑酷 ” 就是一个非常简单的游戏，玩家可以操纵莫迪总理翻越印度各邦的重重障碍，最终赢得竞选。据统计，目前有超过 100 万玩家安装了这款游戏。每通一关，玩家就能看到莫迪和美国前总统奥巴马坐在一起相谈甚欢的场景。

以经典电子游戏 “ 超级玛丽 ” 为灵感创作的 “ 超级莫迪 ” ，则将莫迪的脸 PS 到了游戏主人公的头上，然后把整个 “ 超级玛丽 ” 的关卡照搬过来。类似的 App 还有莫迪大战前任印度总理曼莫汉 · 辛格，莫迪大战拉胡尔 · 甘地以及莫迪大战德里首席部长科基瓦尔等等。

受到莫迪爱自拍和爱与各色名人合照的启发，现在应用商店里有近

50

款与莫迪自拍的

App

，粉丝可以轻松实现与莫迪来一张亲密自拍的心愿。目前相关

App

下载量已突破

500

万。

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