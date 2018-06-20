莫迪成印度潮流符号 应用商店有超过200个莫迪App

印度总理莫迪自2014年出任总理至今，已经在时尚潮流界掀起一股“莫迪热”。据美国媒体Vice印度频道18日报道称，莫迪俨然已经成了一个潮流符号。市面上现在有莫迪T 恤、“宽容莫迪”杯垫、莫迪笔记本贴纸、莫迪手机壳，甚至还有与莫迪等身大小的人形立牌。
报道称，在谷歌的印度版安卓应用平台上，还有不少“程序猿”用他们的创意App表达对这位“网红总理”的热爱。有的App能让你和莫迪合影，有的把莫迪做成了游戏主角，此外还有莫迪输入法、莫迪瑜伽指南、莫迪风格的状态应用、莫迪换脸应用等等。粗略浏览下来，应用商店里有超过200个莫迪App，可谓花样繁多。
文章举例称，“莫迪跑酷”就是一个非常简单的游戏，玩家可以操纵莫迪总理翻越印度各邦的重重障碍，最终赢得竞选。据统计，目前有超过100万玩家安装了这款游戏。每通一关，玩家就能看到莫迪和美国前总统奥巴马坐在一起相谈甚欢的场景。
以经典电子游戏“超级玛丽”为灵感创作的“超级莫迪”，则将莫迪的脸PS到了游戏主人公的头上，然后把整个“超级玛丽”的关卡照搬过来。类似的App还有莫迪大战前任印度总理曼莫汉·辛格，莫迪大战拉胡尔·甘地以及莫迪大战德里首席部长科基瓦尔等等。
受到莫迪爱自拍和爱与各色名人合照的启发，现在应用商店里有近50款与莫迪自拍的App，粉丝可以轻松实现与莫迪来一张亲密自拍的心愿。目前相关App下载量已突破500万。
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