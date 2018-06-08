美韩暂停8月联合军演 外媒：美国解除对朝敌对第一项决定

外媒称，美韩国防部 6 月 19 日公布，双方决定暂停原定于 8 月举行的代号为 “ 乙支自由卫士 ” 的联合军演。至于其他军演，双方尚未作出决定，将就进一步的措施继续进行磋商。





据韩联社 6 月 19 日报道，为实现半岛无核化与建立和平机制，韩美商定暂停 “ 乙支自由卫士 ” 联演。因此，朝鲜接下来将采取何种无核化措施引人关注。这是美方在解除对朝敌对措施方面采取的第一项决定。鉴于此，朝方有可能采取关闭洲际弹道导弹发动机试验场等相应措施。





报道称， “ 乙支自由卫士 ” 是最具代表性的韩美联合军演之一，于每年 8 月下旬举行。

报道还称，韩美国防部还决定，视朝鲜履行无核化承诺的情况再决定是否实施 “ 关键决断 ” 和 “ 秃鹫 ” 军演。





6 月 17 日，美国总统特朗普发推文称： “ 在与朝鲜进行谈判期间暂停韩美联合军演是我的要求。我希望不会发生这种情况，但如果谈判破裂，美方将立刻启动军演。 ”





另据美国国防部网站 6 月 18 日报道，五角大楼发言人怀特 6 月 18 日在一份声明中说，根据总统特朗普对朝鲜的承诺和与韩国的协作，美军已中止今年 8 月 “ 乙支自由卫士 ” 军演的所有规划。

她说： “ 我们仍然在协调额外的行动。目前没有后续军演的决定。 ”





她说，本周晚些时候国防部长、国务卿和国家安全顾问将在五角大楼就此事进行会晤。 “ 这对朝鲜半岛以外的太平洋军演没有影响 ” 。





报道称，

“

乙支自由卫士

”

军演是美韩一年一度的指挥与控制演习，始自

1976

年，旨在增强战备，保护该地区并维护朝鲜半岛的稳定。

2017

年约有

1.75

万名美国官兵参加了军演。

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