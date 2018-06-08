美韩暂停8月联合军演 外媒：美国解除对朝敌对第一项决定

外媒称，美韩国防部6月19日公布，双方决定暂停原定于8月举行的代号为“乙支自由卫士”的联合军演。至于其他军演，双方尚未作出决定，将就进一步的措施继续进行磋商。
据韩联社6月19日报道，为实现半岛无核化与建立和平机制，韩美商定暂停“乙支自由卫士”联演。因此，朝鲜接下来将采取何种无核化措施引人关注。这是美方在解除对朝敌对措施方面采取的第一项决定。鉴于此，朝方有可能采取关闭洲际弹道导弹发动机试验场等相应措施。
报道称，“乙支自由卫士”是最具代表性的韩美联合军演之一，于每年8月下旬举行。
报道还称，韩美国防部还决定，视朝鲜履行无核化承诺的情况再决定是否实施“关键决断”和“秃鹫”军演。
6月17日，美国总统特朗普发推文称：“在与朝鲜进行谈判期间暂停韩美联合军演是我的要求。我希望不会发生这种情况，但如果谈判破裂，美方将立刻启动军演。”
另据美国国防部网站6月18日报道，五角大楼发言人怀特6月18日在一份声明中说，根据总统特朗普对朝鲜的承诺和与韩国的协作，美军已中止今年8月“乙支自由卫士”军演的所有规划。
她说：“我们仍然在协调额外的行动。目前没有后续军演的决定。”
她说，本周晚些时候国防部长、国务卿和国家安全顾问将在五角大楼就此事进行会晤。“这对朝鲜半岛以外的太平洋军演没有影响”。
报道称，“乙支自由卫士”军演是美韩一年一度的指挥与控制演习，始自1976年，旨在增强战备，保护该地区并维护朝鲜半岛的稳定。2017年约有1.75万名美国官兵参加了军演。
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