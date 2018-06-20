奥迪CEO因“尾气门”被收押 曾掌管奥迪11年

据德新社获悉，德国豪华轿车制造商奥迪迅速行动，在首席执行官（ CEO ）鲁珀特 · 施塔德勒因涉嫌参与排放欺诈丑闻被逮捕后，任命全球销售和营销主管布拉姆 · 肖特出任新 CEO 。





德新社慕尼黑 6 月 18 日报道称，在任命出生于荷兰的 56 岁经理人肖特出任 CEO 之前，母公司大众汽车公司监事会在集团总部沃尔夫斯堡召开了会议。肖特自去年 9 月以来一直在奥迪公司任职。





据报道，施塔德勒掌管奥迪 11 年，是奥迪首位被拘留的高级管理人。慕尼黑检察官办公室在一份关于拘留施塔德勒的声明中指出： “ 被告接受了调查法官的质询，后者下令将其收押。 ”

慕尼黑检察官发言人说，这位 CEO 今天（ 18 日）早晨在家中被拘，然后被带到法院。他迄今未发表任何声明。发言人还说施塔德勒要求先与律师交谈。





按计划， 18 日施塔德勒与他的辩护律师磋商，施塔德勒的拘押地点未予透露。

报道称，此消息传出一周之前，施塔德勒的私人住所遭到搜查，搜查人员根据欺诈和间接提供虚假鉴定的指控，搜寻相关调查证据。





检察官指控奥迪自 2009 年以来在美国和欧洲出售了至少 21 万辆配置欺诈软件的柴油发动机汽车。





2015 年 9 月，排放欺诈丑闻首先在大众集团内部爆出。当时，大众集团承认销往全球的 1100 多万辆柴油汽车有排放欺骗行为。





去年 3 月 15 日，柴油排放丑闻的焦点突然转向奥迪，当时德国检察官搜查了奥迪在因戈尔施塔特的总部，而施塔德勒当时正在主持公司年度新闻发布会。





据报道，肖特曾在英国学习商业管理，此前在梅赛德斯

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奔驰意大利公司就职，在那之前曾在荷兰银行工作过。

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