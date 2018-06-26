在南海对华“软弱”？菲总统：不为友华政策道歉

菲律宾国内反对派近日炒作南海问题，批评菲总统杜特尔特“对中国过于软弱”，杜特尔特发言人哈里·洛克25日回应称，“总统绝不会为自己的对华政策道歉”。他强调，正因为菲总统实行“友华”政策，才能扩大与中国的合作。
据《马尼拉公报》报道，杜特尔特发言人哈里·洛克（Harry Roque）于当地时间25日表示，总统杜特尔特绝不会改变他在南海问题上的政策。他将南海“军事化”问题归咎于菲律宾前总统阿基诺三世。“如果我们像阿基诺总统那样使用武力，将会导致与中国的军事冲突，而这正是我们目前所极力避免的”，洛克强调，“不要忘记，之前是阿基诺总统通过派出海军，率先将该地区军事化”。
而针对反对派关于现任总统杜特尔特在南海问题上“对中国过于软弱”的批评，洛克则回应称，“总统不会为自己的对华政策作出任何道歉，正是因为友华的政策，现在才能扩大与中国的合作”。洛克强调，现在两国间建立的友谊能够解决很多“国际仲裁法庭”解决不了的问题。至于领土争端，需要通过外交途径解决。
杜特尔特近日多次表达出不愿与中国发生冲突的态度，据海外网此前报道，杜特尔特18日在帕赛市发表演讲时回应称，自己不会去跟中国打一场赢不了的战争，这只是让菲律宾的士兵和警察白白送死。杜特尔特质问反对派“你们想要我怎么做？非要我对中国采取什么挑衅态度吗？”
杜特尔特向媒体表示，在南海问题上，中国的立场非常坚决，“但如果和中国谈话，他们会听”，他还重申，自己不会与中国交战，中国可不是个好欺负的“软柿子”，不能威吓中国，即便换成是美国，也会有一丝恐惧。
菲总统宣称，“如果跟中国宣战，只会有一个结果，所有人都玩完”。对他而言，与中国合作才是对菲律宾有益的行为，“我敢肯定，与中国合作会有好事发生”，菲媒认为这是在暗示中菲两国就共同开发南海资源展开紧密合作一事。
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