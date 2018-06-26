新德里日均10名女性遭绑架：被逼婚 强迫皮肉交易

问：每天，在印度首都新德里会发生什么？答：每天有10名女性被绑架。
引起世界关注、使整个印度群情激愤的公交车轮奸案已经过去了6年，但印度女性的安全问题仍令人困扰。
还有多困扰？印度媒体《今日印度》（India Today）6月25日给出了答案：每天，10名18岁以上的女性，在印度首都会被绑架。即：平均每2个小时就有1个女性遇害。而在这些案件中。警方对嫌疑人和犯罪动机仍知之甚少。所以，除了那些有赎金勒索的案件以外，其他的都仍悬而未决。
到2018年6月15日为止，共有1802名女性在城市中被绑架。而在2017年一整年，就有3761个类似案件发生。
一名印度官员在解释犯罪趋势的问题时说：“这些绑架案针对的都是那些在购物中心、酒店和大学附近的女性。绑架者通常驾驶车辆实施绑架行动，这样有助于他们不惊动警察，而且嫌疑人往往还是新手，接着车辆的移动和黑灯瞎火的环境犯案。”
德里警察局官员表示，在这些绑架案中，嫌疑人与受害者相识，而犯罪行为是“强迫受害者与其结婚”。而犯罪的动机则是，让受害者进行皮肉交易或被迫承认犯下了强奸、谋杀、殴打等滔天罪行。只有10%-12%的绑架案是索要赎金的。
印度警方观察发现，女性在面对印度醉汉时会更加脆弱，特别是天黑以后。而18到30岁的女性，更易成为被侵犯的目标。
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