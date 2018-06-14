美法院批准AT&T收购时代华纳 或引发媒体行业并购潮

英媒称，美国电话电报公司（ AT&T ）以 850 亿美元收购美国时代华纳的交易周二（ 12 日）获法院批准，使美国总统特朗普政府阻止该交易的努力泡汤，而且可能会引发一波企业并购潮。





据路透社华盛顿 6 月 12 日报道，这项并购交易被视为媒体行业的转折点。奈飞和谷歌等公司制作内容并在线上直接出售，消费者无需订购昂贵的有线服务，这颠覆了媒体行业。包括有线电视、卫星和无线运营商在内的发行商，都将购买生产影视内容的公司视为增加收入的途径。





2016 年 10 月该交易被宣布时便遭到特朗普批评。特朗普经常批评时代华纳旗下的有线电视新闻网（ CNN ）及其报道。





报道称，这项法院裁决也会促进一系列付费电视公司收购电视和电影制作方的交易。首先登场的可能是康卡斯特公司收购二十一世纪福克斯部分资产的交易。





根据汤森路透数据，时代华纳并购案（包括债务）将是全球电信、媒体和娱乐领域有史以来的第四大交易，从所有行业看将是排名第 12 位的交易。





美国联邦地区法院法官理查德 · 莱昂称， “ 我认为政府未能尽到责任 ” ，以证明这宗合并可能明显降低竞争。他敦促美国政府不要寻求搁置执行他的裁决，并称这么做 “ 明显不公正 ” 且不可能成功。





“ 这个裁决让人意外， ” 律师及诉讼和监管程序顾问 J·B· 希顿称， “ 我觉得我们会看到企业对纵向合并更有信心。 ”





在该裁定宣布后， AT&T 股价在盘后交易中下跌约 1.3% ，时代华纳股价上涨逾 5% 。





二十一世纪福克斯股价在盘后交易时段跳涨 7% ，因预期康卡斯特和华特迪士尼公司可能展开

竞价战，收购其媒体资产。康卡斯特和华特迪士尼分别下跌 4.3% 和 1.8% 。





包括美国移动电信公司、斯普林特公司、哥伦比亚广播公司、迪什网络公司、探索传播公司和维亚康姆公司在内的媒体和电信业者股价亦上涨。





“

这对媒体并购来说将是极精彩的一个夏天。

”

乌特勒姆

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卡利南

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卡利登战略咨询公司高级顾问玛丽

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安

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哈尔福德说。

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