特朗普赞金正恩聪明 称维持对朝制裁直到完全去核

6月12日下午4时左右，在举世瞩目的特金会顺利举行之后，美国总统特朗普在新加坡举行了单独记者招待会。特朗普称赞朝鲜是一个富有潜力的国家，并赞扬金正恩“非常聪明，是一个很好的谈判者。” 感谢他带来的“诚恳和直接的”会晤，“为他的人民的和平迈出了勇敢的第一步。”“对手真的可以成为朋友。”





在会谈后，美朝双方领导人签署了联合文件，承诺要努力实现朝鲜半岛无核化。特朗普表示，暂时不解除对朝鲜的制裁，直到确认朝鲜完全无核化。特朗普透露，朝鲜领导人金正恩在会谈上亲口告诉他，朝鲜已经摧毁了一个重要的导弹发动机试验场。在被问及朝鲜无核化进程的时间表时，特朗普仅回应这需要“很长的时间”。他指出，如果朝鲜不能完成完全的、不可逆、可验证的去核计划，美国仍然实行制裁。事实上，刚刚签署的特金会声明只提到朝鲜半岛的完全去核化，没有提到美国之前提出的另外两个要求，即去核必须是能被核实，以及不可逆的。特朗普并没有正面回应为何没有将这两点加入联合声明。但是宣称，朝鲜未来在弃核将接受外界核实，核实工作由美国和国际人士参与。





“有信心朝鲜领导人金正恩回返平壤后，会立即启动去核工作。”特朗普说。有记者质疑，美国之前也曾和朝鲜人领导签署文件，这次有何不同？特朗普骄傲的说，不同的总统重视不同的事情，而核问题是他向来重视的课题，自然效果不同。（侨报网）





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