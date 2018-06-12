特金会声明内容曝光 朝鲜承诺无核化、美保其安全

美朝峰会（特金会）顺利结束，美国总统特朗普、北韩领袖金正恩签署联合声明，双方同意建立新美朝关系，以及朝鲜半岛和平机制。特金会声明指，特朗普承诺会保证北韩安全，而金正恩则重申致力实现朝鲜半岛完全无核化。
特朗普签署声明后举起供传媒拍摄，现场照片显示，特金会声明称，特朗普与金正恩全面、深入、诚恳交换意见，商讨建立新美朝关系、建立朝鲜半岛长久与坚固和平机制。
声明指，特朗普承诺为北韩提供安全保证，而金正恩重申会坚定、不动摆地实现朝鲜半岛完全无核化。
美朝峰会声明表示，特朗普与金正恩相信，建立新美朝关系，有助贡献朝鲜半岛及世界之和平与繁盛。
声明称，特朗普及金正恩表明下列4点。
1） 美国及北韩同意致力建立新美朝关系，以顺应美朝人民希望达至和平、繁荣的意愿
2） 美国及北韩同意，共同缔造永久、稳固的朝鲜朝鲜半岛和平机制
3） 重申2018年4月27日南北韩《板门店宣言》，北韩致力实现朝鲜半岛完全无核化
4） 北韩及美国承诺处理韩战战俘及失踪军人遗骸善后工作，包括即时归还已办认之遗骸。
特金会声明又表示，特朗普与金正恩同意，是次美朝峰会是划时代的事件，对化解两国数十年紧张、敌对关系，并开展新的未来意义重大；特朗普与金正恩都承诺全面及迅速落实声明。
声明指，美国及北韩都同意今后尽早继续谈判，务求尽快落实是次美朝峰会成果。
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