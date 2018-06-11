BBC记者曝猛料:600美元就能贿赂一个世界杯裁判

正当各国国家队都在进行最后的热身，做最后准备的时候，英国BBC爆料了关于非洲足坛的一系列丑闻。
这些丑闻与世界杯息息相关，其中还关系到足球比赛最为敏感的话题——裁判问题。
非洲裁判难抵600美元贿赂
遭FIFA除名
世界杯开战在即，在这届大赛之前，英国的BBC却爆料了关于非洲足坛的一系列丑闻。最新的爆料是，一位即将执法世界杯的裁判收取了600美元的贿赂，从而失去了执法世界杯的资格，损失超过了2.5万美元。
BBC的《非洲眼》节目放出了一段“钓鱼执法”的视频，画面中，在一场非洲国家联赛的比赛后，一位记者假扮加纳足协官员，和来自肯尼亚的裁判马尔瓦（Aden Marwa）进行对话，当时记者将600美元酬劳给了马尔瓦，而后者说道，“你知道的，感谢你的礼物，最重要的是友谊，彼此了解对方。”
视频曝光后，马尔瓦的“受贿”就成为了事实，这让他遭到了严惩。事实上，在俄罗斯世界杯的赛场上，将有来自全世界的35名主裁判、63名助理裁判和3名视频助理裁判参与执法，而马尔瓦已经入选了执法名单。作为一名边裁，早在2011年起，他就在国际足联U17世界杯执法。
事实上，这一次，只有五名非洲裁判有机会出现在世界杯赛场，马尔瓦就是其中之一，不过在丑闻曝光后，国际足联迅速将他除名。
如果可以顺利执法完世界杯的话，那么马尔瓦会拿到2.5万美元的酬劳，而执法每一场比赛，他也会有2000美元的补贴，可是随着被除名，这位肯尼亚裁判失去了赚取高额收入的机会，而为了区区600美元，他就断送了自己的裁判前程。
41岁的马尔瓦还是一位中学老师，主要教的是化学和数学，这样的丑闻发生后，或许他也无法面对自己的学生。
主席公然受贿
加纳足协被政府解散
在BBC公布的另一段视频里，记者假扮的商人与加纳足协主席恩扬塔基（Kwesi Nyantakyi）在中东一家豪华酒店中会面，恩扬塔基把65000美元“购物经费”放到塑料袋中。
令人感到讽刺的是，自恩扬塔基在加纳足协上台以来，一直把“反腐”当成自己的招牌。除了担任加纳足协主席外，他同时还是非足联的副主席，国际足联委员会成员之一。
根据加纳国内媒体报道，加纳体育部部长Isaac Asiama表示，该国足协将“立刻解散”。
部长进一步表示，由于“如今广为人知的腐败现象”，政府已经决定“立刻就加纳足协的解散采取行动”。而关于加纳足球的过渡性措施则会马上出台，政府计划成立一个新的足球协会。
据了解，按照国际足联的章程，国际足联旗下的各个协会，都要独立管理其内部事务，不得被第三方的控制和影响。此前，包括希腊、尼日利亚、喀麦隆、伊朗、伊拉克、文莱、科威特等国，都曾经因为政府干预足协事务，而致使各级国家队在全球遭遇禁赛。所以，这一次加纳政府在解散本国足协前，采取了与国际足联协商的方式。
有人认为，反腐是国际足联这几年极力支持和推进的行动，再加上加纳足协主席受贿事件铁证如山，因此国际足联赞同了加纳政府的行动，也是表明自己鲜明的态度。
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