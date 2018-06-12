尼日利亚男子去世 儿子买宝马车当棺材下葬

据英国《每日邮报》11日报道，尼日利亚一名男子在父亲死后没有将亡父放进棺材里下葬了，而是放进一辆崭新的宝马车里一起埋葬。
这名土豪名叫阿祖布克（Azubuike），他的父亲因年老去世。据当地媒体报道称，他曾承诺，会给父亲买一辆酷炫的豪车。
阿祖布克的父亲死在尼日利亚伊希亚拉（Ihiala）一个偏僻的村庄后，他买了一辆价值66000英磅的宝马汽车给父亲陪葬。
在葬礼上拍摄的照片显示，这辆宝马汽车被放置在一个巨大的墓穴里，墓穴有六英尺（约1.8米）深。这张照片很快在社交媒体上疯传。
据尼日尼亚媒体NAIJ网站报道，阿祖布克最近失去了父亲，决定给父亲买一辆豪华轿车作为最后一次旅行的礼物，并把亡父安置在车里。
当地人打趣说，“宝马装有卫星导航系统，可以帮助他找到通往天堂的路。”
然而，社交媒体上许多人对这种奢华浪费感到愤怒，并表示这些钱本可以得到更好的利用。
一位网友说：“这只是愚蠢和炫富。如果你有钱的话，应该趁你父母还活着的时候给他买辆车，死后再埋上一口像样的棺材。”
另一位网友评论道：“他需要24小时守着坟墓才能让老人安息，否则会有人来盗墓。”
据报道，2015年，尼日利亚南部城市埃努古就有一名亿万富翁将他的母亲葬在一辆全新的悍马里。同年，中国山西盂县一名老人被安置在他最喜欢的汽车里下葬。
2018年5月28日，在河北保定又出现了一次车葬的事情。一名疑是通缉逃犯的男子去世后，被运回老家安葬，使用了一辆报废的轿车陪葬。由于轿车占用面积达8平方米，还被质疑殡葬规格严重超标。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost