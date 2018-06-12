瑞士"主权货币"计划遭选民强烈抵制 已被公投否决

英媒称，旨在改革瑞士金融格局的一项激进计划10日遭到了瑞士选民的强烈抵制，该计划要禁止商业银行在放贷时通过电子方式创造货币。
据路透社6月10日报道，根据瑞士政府发布的官方结果，超过3/4的选民抵制所谓的“主权货币”计划。瑞士所有自治州也在表决中投了反对票，而表决要想获得通过，需要在瑞士26个州中获得多数州的支持，同时选民的支持票也要占据多数。
对于改革可能给瑞士经济带来潜在风险的担忧，似乎让选民认定应该抵制该提议。因为该计划会带来不确定性而持反对意见的瑞士政府说，它对这样的表决结果感到满意。
瑞士财政部长于利·毛雷尔说：“落实这样一项计划会引发许多问题，几乎不可能不带来持续数年的麻烦。”
毛雷尔说：“瑞士人民总体而言不喜欢承担风险，而且大家没有从这一提议中看到任何好处。此外，可以看到我们的银行系统运作良好……对于银行存在的疑虑在很大程度上被打消了。”
报道称，这次表决是在征集了超过10万个签名后根据瑞士的直接民主制举行的，议题是让瑞士国民银行成为可以在瑞士境内创造货币的唯一机构。
与人们通常的看法相反的是，世界上的大多数货币不是由央行创造的，而是由商业信贷机构在提供超过它们所持有的储户存款的信贷时，以电子方式创造的。
报道称，这种做法一直是全球资本主义体系运行的基石，支持该做法的观点是，大多数债务都会得到偿还。不过反对者说，这一做法会带来不稳定性，因为新创造出来的货币的增长速度会超过经济增速，这样一来，会导致引发通货膨胀的资产泡沫。
如果表决获得通过，以银行业闻名的瑞士会成为世界上第一个推出这一计划的国家，正因为如此，反对者将该计划称为有可能破坏本国经济的危险实验。
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