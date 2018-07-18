普京否认干预美国大选及掌握对特朗普不利信息

俄罗斯总统普京否认掌握任何对美国总统特朗普不利的信息，并称有关俄罗斯干预了美国2016年大选的说法“荒谬至极”。
普京总统在接受福克斯新闻主播华莱士的采访中说：“干预美国的国内事务 – 您真相信在俄罗斯有人能影响美国，影响数以百万计美国人的选择？”
星期一晚上这次采访播放之前，俄罗斯总统普京在赫尔辛基与特朗普总统举行了外界高度期待的峰会。
普京总统拒绝对华莱士谈论美国联邦特别检察官穆勒起诉十几名俄罗斯官员的问题。
华莱士提出给普京总统列有12名俄罗斯军方情报机构官员的起诉书复印件。这些俄罗斯人被控入侵了美国民主党的国会竞选委员会、民主党全国委员会以及相关前国务卿希拉里.克林顿2016年竞选的电子邮件的服务器。
普京既拒绝对起诉俄罗斯人发表评论，也拒绝接受华莱士要提供的文件。
普京还对穆勒的调查提出质疑，以及为什么前联调局长不寻求俄罗斯政府协助调查。他表示，美俄之间签署了相互协助刑事调查的条约。
普京总统问道：“为什么穆勒特别检察官不依照这项协议的框架，给我们发出正式公文？我们的调查人员会依照条约办事。他们会向所有美方怀疑有问题的人发问。为什么连一份公文都没有发出？”
普京还否认掌握任何对特朗普总统不利的信息。他说：“我这样说不是想侮辱特朗普总统，我这样说可能显得失礼，但是在他宣布要竞选总统之前，我们对他完全不感兴趣。”
在有关美俄峰会的问题上，普京宣称这是从西方国家孤立俄罗斯道路上开始转向的开始。他说：“我想你自己也看到这些努力失败了，而且一直就注定无法成功。”（美国之音）
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