美驻以新使馆耗资2150万美元 超出预期近100倍

5月14日，美国驻耶路撒冷大使馆在争议声中举行了开馆仪式。美国总统特朗普于今年3月称，新使馆计划仅花费25万美元（约合人民币167万人民币），而近日曝出的合同单显示，这项工程将花费2150万美元，是原计划的将近100倍。
据《以色列时报》网站报道，特朗普今年3月在接受媒体采访时说，他拒绝建新馆，因为这样可以为纳税人节省10亿美元。“他们上周放到我办公桌上的预算单是10亿美元，事实上，我们只需要25万美元，还是再确认一下。”
近日，根据美国马里兰州一家建筑公司提供的合同，这项工程将花费2120万美元。该公司将负责设计以及升级使馆安全系统。为了升级改造原有的领事馆，美国政府已于大使馆迁馆前支付了33.54万美元。
一名美国国务院官员称：“按照总统所说的，大使馆迁馆仪式前，修缮工作花费了将近40万美元。开馆仪式后，我们又为新增建筑以及加强安保等方案制定了新的计划。”此外，一名众议院议员的助手称，国务院已经向国会说明了耶路撒冷使馆在过去6个星期里的翻新工作，但预算和具体项目并没有确认。
此前，因美国将驻以使馆迁至耶路撒冷，巴勒斯坦人在加沙地带举行“回归大游行”抗议活动，与以色列军队爆发冲突，造成巴勒斯坦方面至少55人死亡，近3000人受伤。
2017年12月6日，特朗普在白宫讲话时宣布，美国承认耶路撒冷为以色列首都，并将把美驻特拉维夫大使馆搬迁至耶路撒冷。事后，有9个国家表态将支持特朗普这一举动。然而，此举遭国际社会普遍反对，也被外界认为是“在玩火”。对方认为，美国此举不仅将助长极端主义和暴力事件，还将让中东局势陷入乱局之中。
以色列1967年占领东耶路撒冷后，单方面宣称整个耶路撒冷是其“永久且不可分割的首都”，而巴方则要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对耶路撒冷拥有主权，很多和以色列有外交关系的国家把使馆设在特拉维夫而非耶路撒冷。国际社会普遍不承认以色列对耶路撒冷拥有主权，很多和以色列有外交关系的国家把使馆设在特拉维夫而非耶路撒冷。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost