新加坡共享单车oBike退出 废铁回收不足抵数百万押金

新加坡最主要共享单车公司之一、也是最早进入该国市场的oBike已经退出新加坡本土市场，大量等着报废的自行车在废铁场堆积如山。
然而，这些自行车的废铁回收费用每辆仅5-9新元，即使全部熔化回收，也远不及需要退换用户的押金数额。
新加坡8频道新闻网站7月17日报道，据废铁场业者透露，一辆oBike脚踏车重约15到20公斤，不包括轮胎和踏板在内则更轻。废铁回收价每吨约450新元。折算下来每辆废旧自行车的回收价介于5-9新元。
oBike在新加坡共有7万辆自行车，如此推算，所有自行车总回收价介于35万到63万新元（约合人民币172-310万元）。而oBike在新加坡的用户总数达100万，成人押金49新元，学生押金19新元，用户押金总数高达630万新元。
因此就算将所有目前屯放在废铁场里的oBike自行车都熔化为金属，换来的钱仍不足以归还所有用户的押金。
oBike创始人石一曾向媒体表态称，“无论如何，只要有用户想取回押金，我们就会尽力偿还，最坏的打算就是，我愿意用我的股份承担这笔费用。”
8频道新闻15日报道，截至14日，已有3000多名用户申请oBike退还押金。
退出因政府要求共享单车不得乱停？
oBike是新加坡最主要的共享单车公司之一，也最早进入新加坡本地市场。
该公司是在6月25日宣布退出新加坡市场的，原因据称是“很难遵守新加坡政府严格的规定”，因为后者正试图禁止共享单车随意停放。
路透社6月26日报道，新加坡至少有四家共享单车公司，虽然它们的服务为用户带来了极大便利，但自行车乱停乱放、占用人行道的问题也引起了大量不满。
为此，新加坡交通监管部门计划制定法规，处罚不在指定区域停车的用户。
oBike并未详细说明它在满足新规定方面面临的困难，但表示严格的规定与其价值观不符。
oBike在其公司脸书主页上表示，“oBike坚信并致力于提供无桩自行车共享服务。但令人遗憾的是，新的监管措施并不支持我们的这一信念”。
今后oBike将继续在马来西亚和中国台湾、香港等地区运营。
据新加坡本地媒体报道，oBike是继GBikes公司表示将在今年7月7日停止运营后，第二家决定退出新加坡共享单车市场的公司。其他在新加坡运营的共享单车公司包括中国的摩拜和ofo。
新加坡交通监管局在今年早些时候称，共享单车公司必须在7月7日前申请执照，然后才能在当地继续运营。
该机构之后将对各公司进行一系列评估，包括管理单车乱停乱放问题的能力等。监管机构称，自行车乱停乱放已经造成了“显著的社会不满”。
在新的规定中，有关部门将要求用户在停车区域扫描二维码后才能停车。违者罚款10新元。重复违规将导致用户被禁止使用服务。
微信公号“新加坡眼”（kanxinjiapo）15日报道，在这种环境下，摩拜单车、ofo、SG Bike、Anywheel等已经向新加坡管理部门提交了营业执照申请，而且这几家企业都承诺不收押金，之前收取的押金也可以退还。（观察者网）
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