中美两国火药味飙升 再有北京学者赴美遭拒

中国近日多次传出有学者被拒发美国签证，中国生命科学界著名学者、北京大学生命科学院院长饶毅，最近获邀到华盛顿出席一个科学研讨会，却遭美国驻华大使馆拒发签证。
饶毅对此表示，近两年来他已不只一次被拒发签证。
综合媒体北京时间7月20日引述美国一本科学杂志消息，饶毅于2016年打算前往旧金山，与他曾就读的加州大学实验室成员聚会，但未获发签证。
此后，饶毅多次申请赴美均被拒绝，其中包括前往麻省理工学院出席学术研讨会、参加美国银行家大卫．洛克菲勒的追悼会，甚至探望拥有美国公民身份的女儿也被拒。
饶毅表示，7月16日前往美国驻华大使馆进行面试时，被要求提供最近的个人简历和行程安排。对于接连申请签证遭拒，他怀疑自己被列入拒签的黑名单，但所因何事却不得而知。
针对此事，美国驻华大使馆回应称，不会就个别签证案例作评论。
据悉，饶毅此前曾在美国多间大学任职，之后获美国公民身份。2007年，饶毅返回中国出任北京大学生命科学院院长，后放弃了其美国公民身份。
除此之外，据港媒7月19日报道，近日，全球太空科学界规模最大的世界太空科学大会（COSPAR）在美国加州举行。然而，与会的中国多名专家因未能获美方发入境签证，最终集体缺席。
而美国驻华大使馆则表示，不提供有关拒签的查询。
近来，中美贸易摩擦持续升温，两国关系也出现了紧张的气氛。
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