潜规则pk阴阳合同 崔永元继续曝料今指黄圣依夫妻

据苹果日报今天引述中国网络消息说，央视前主播崔永元大爆娱乐圈潜规则，事件不断发酵。
昨日他再次更新微博，指名道姓点出杨子及黄圣依夫妇，在微博写道：“大芝麻：我家铲屎官说，看到这些摆拍图就让人恶心，这却是杨子的生存之道。连蒙带骗半年左右就拐走七八个亿人民币。这是赃款当然要追回。上海警方和出资人应该把这些钱款先追回还给百姓。”
报道说，直至今早，杨子夫妇均未有回应。
早前，崔永元接受传媒采访时透露，有一对明星夫妇涉嫌欺诈，未几有网民便指他口中的明星夫妇就是杨子黄圣依夫妇，后来更透露已经被人带话，说要做掉崔永元。不过，杨子微博发表声明，作出否认。
据中国官方媒体公开报道显示，杨子所在的巨力集团1985年注册成立，以设计、生产、销售吊装索具、缆索具、钢拉杆索具为主。巨力集团现任董事长、总裁为杨子的哥哥杨建忠、杨建国。据悉，杨建忠和杨建国是双胞胎兄弟，1965年生，河北徐水人。杨建忠并为中国人大代表。企业是兄弟二人自上世纪九十年代建立发展起来，并非传说中高官后代。
二人的弟弟杨建民，在上海毕业后一直在影视界，并改名杨子，基本未参与巨力索具的创业和经营。杨子虽然掛名巨力集团副董事长，基本上不参与集团经营管理。
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