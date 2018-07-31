一家9口丧命 美鸭子船事故遇难者家人索赔1亿美元

据美媒报道，美国密苏里州本月早些时候发生的鸭子船翻覆事故，造成 17 人死亡，其中科尔曼家族 （ Coleman family ）的 9 名成员在事故中丧生。 30 日，代表科尔曼家族的律师证实起诉鸭子船所属公司，要求索赔 1 亿美元，这也是关于此次鸭子船事故的第一起诉讼。

7 月 29 日，代表科尔曼家族的律师向密苏里西区地区法院提交了诉讼。该诉讼称，鸭子船所属的瑞普利娱乐公司（ Ripley Entertainment ）不顾恶劣天气，且鸭子船的顶棚将乘客们困住，导致他们在出事时无法逃生。

诉讼称： “ 过去 20 年来，被告瑞普利娱乐一直被要求改变鸭子船的设计，但他们一直罔顾警告。





诉讼还指出，瑞普利娱乐（ Ripley Entertainment ），鸭子船国际 “Ride the Ducks International ）等涉事公司，在悲剧发生前，就知道鸭子船并不安全，并且此前已经有多起和鸭子船有关的死亡案例。

诉讼书提到，这起悲剧本来是可以预测的，但数十年来，鸭子船产业基于贪婪，不断故意忽略警告。无论是在陆地还是在水上，鸭子船都对公众安全造成严重威胁。

据悉，遇难的 17 人年龄在 1 岁到 76 岁之间，其中 9 人来自印第安纳州的科尔曼家族。

瑞普利娱乐则表示，他们对这起悲剧意外感到 “ 深切的悲伤 ” 。 该公司在声明中说： “ 我们对所有受影响的家庭提供帮助，国家运输安全委员会（ NTSB ）仍在就事故进行调查，目前还未有结论，我们无法就此事做出评论。 ”

有多名幸存乘客表示，出发前的安全通知告诉他们不需要救生衣，所以当时船上没有任何人穿了救生衣。

不过，美国国家运输安全委员会上周五发布的最新报告指出，鸭子船的船长出发前看了天气预报，并已确保所有的救生衣都处于恰当的位置。

Twitter

sgnypost





