美国最高法院85岁大法官：我至少还可以再干5年

近日，美国最高法院目前最年长的大法官露丝 · 巴德 · 金斯伯格（ Ruth Bader Ginsburg ）表示自己希望一直在最高法院任职到 90 岁。

“ 我现在 85 岁，我的老同事史蒂文斯（ John Paul Stevens ）是 90 岁时才退休的，因此我认为我至少还可以再干 5 年 ” ，金斯伯格上周日在纽约观看完一出名为《原创主义者》（ The Originalist ）的话剧后表示，该话剧讲述了关于 2016 年去世的斯卡利亚（ Antonin Scalia ）大法官的故事。

“ 如果有人对我给法院起草的文件提出不同意见的话，那人肯定是斯卡利亚大法官 ” ，金斯伯格认为她与斯卡利亚大法官此前来来回回的争论就像是打乒乓球一样。

实际上，她不久之前才雇佣了法律人员来协助她工作到 2020 年 6 月。





当被话剧《原创主义者》的导演史密斯（ Molly Smith ）问道是什么让她保持着 “ 充满希望的状态 ” 时，金斯伯格提到了自己于 2010 年过世的丈夫马丁（ Martin Ginsburg ）。

“ 我亲爱的伴侣也许会说，美国真正的象征不是秃鹰，而是钟摆 ” ，金斯伯格说道， “ 当局面走向了一个极端，你可以指望它能慢慢向另外一个极端缓过来。 ”

至于何时退休以及是否有其他限制条款，她则表示 “ 没有机会 ” 。

“ 你不能设置限制条款，因为这会要求进行宪法修改。宪法第三条表示，我们是因为表现良好才胜任自己的职位的。 ”

她补充说， “ 大多数大法官表现都是非常良好的。 ”

1933 年，金斯伯格生于纽约，是个个性坦率的 “ 自由派 ” ，自 1970 年代至今致力为女性争取权利。

1993 年，她被美国时任总统克林顿提名为最高法院大法官，成为当时最高院第二位女性大法官。





2016 年总统大选期间，金斯伯格曾对当时的共和党候选人特朗普发表批评言论。特朗普随后在推特发文称 “ 金斯伯格的脑子被枪打了 ” ，让她赶快辞职。

虽然，金斯伯格对特朗普表示了道歉，并称再也不会在公开场合谈论他了，但同时也表示自己争取坚持不会在特朗普离开白宫之前退休，因为她要确保最高法院的保守自由两派大法官人数维持平衡。

今年 6 月，美国联邦最高法院大法官安东尼 · 肯尼迪（ Anthony Kennedy ）宣布自己将于 7 月底正式退休。随后，美国总统特朗普通过全国电视讲话的方式，提名布雷特 · 卡瓦诺（ Brett Kavanaugh ）为最高法院大法官人选来接替肯尼迪。

2017

年

1

月，特朗普提名的戈萨奇（

Neil Gorsuch

）法官成功接替去世的斯卡利亚大法官，顺利进入最高法院，这被保守派视为重大胜利。毫无疑问的是，新大法官人选对于美国政治格局走向将起到至关重要的作用。

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