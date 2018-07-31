中国再向菲律宾捐赠武器装备：继续拉近两国关系

英媒称，中国日前向菲律宾捐赠了四艘 12 米长的小艇和 30 支火箭筒，从而延续了两国在罗德里戈 · 杜特尔特总统任期内拉近的关系。





据路透社 7 月 29 日报道，菲律宾海军发言人、指挥官乔纳森 · 萨塔说，这笔捐赠还包括小型武器和弹药，中国 2017 年曾提供约 6000 支突击步枪和数百支狙击步枪。





他对记者说： “ 它们是全新的装备。 ” 他还说，军队正在评估如何整合这些物资并提供长期后勤保障。





报道称，中国捐赠的步枪分发给了菲律宾国家警察部队，这有助于填补美国议员 2016 年阻止向菲警方出售大约 2.6 万支 M4 步枪以来的缺口。





报道称，杜特尔特一直对菲美联盟持批评态度，他渴望与中国发展更紧密的贸易和政治关系。





报道认为，中国的捐赠是如下新一波外交攻势的一部分，即与一个曾同北京在南海上演激烈领土争端的国家展开交往。





报道指出，美国自上世纪 50 年代以来就是菲律宾的防务条约盟友。华盛顿在过去五年提供了 150 亿比索（约合 2.82 亿美元）的军事援助，其中包括无人机、舰艇、侦察机和突击步枪。

报道称，华盛顿和马尼拉几十年来举行了诸多联合军演，最多达一年

300

次。尽管杜特尔特

2017

年多次威胁要取消这些演习并废除双边防务协定，但这些项目仍然维持原样。

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