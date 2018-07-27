好莱坞星光大道特朗普星章再被毁：遭一男子用鹤嘴锄撬碎

台媒称，美国好莱坞星光大道上刻有总统特朗普姓名的名人星章， 25 日凌晨遭到一名男子持鹤嘴锄撬碎。这是特朗普名人星章 2 度被毁，警方表示，嫌犯是 24 岁的克莱。





据台湾 “ 中央社 ”7 月 25 日报道， ABC7 电视台引述目击者的说法报道，一名男子从吉他盒中取出鹤嘴锄后，开始朝特朗普黄铜镶边的名人星章猛砸。好莱坞星光大道为美国著名景点，路面嵌有 2500 多颗名人星章，意在向演艺圈知名人物致敬。





特朗普 2016 年 11 月当选总统前，因主持电视真人秀《学徒》而获颁名人星章。





洛杉矶警方证实，他们于凌晨 3 时 30 分左右接获通报，指好莱坞星光大道上的特朗普名人星章遭人蓄意破坏。





《洛杉矶时报》引述警官利昂报道，嫌犯持鹤嘴锄猛敲星章后向警方自首。





特朗普名人星章的中心部位已被破坏殆尽，原写在小电视图像上方的特朗普名字，如今只剩碎石及泥沙。警方证实， 24 岁的嫌犯克莱已向警方自首，他被控犯下破坏公物重罪。





报道称，这不是特朗普的星章第一次遭锁定。 2016 年 10 月，奥蒂斯电梯公司的家族成员奥蒂斯，据称为抗议特朗普对女性的不当行为，趁夜色穿着建筑工人服装，持锄头及鹤嘴锄破坏了特朗普的名人星章。





2017

年

2

月，也就是特朗普就职典礼后的一个月，奥蒂斯对涉嫌破坏公物重罪拒绝答辩。他被处以缓刑

3

年及赔偿

4400

美元

修缮特朗普名人星章。

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