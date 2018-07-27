法国公布第一夫人开支：4名助理总年薪近28万欧元

法国《欧洲时报》 7 月 27 日报道称，爱丽舍宫 2017 年夏天公布有关总统夫人布丽吉特 • 马克龙的《活动透明公约》，强调审计院每年将审核国家元首妻子的开支。一年之后，审计院公布爱丽舍宫年度账务报告，其中有两页专门提到布丽吉特的开支。

报道引述法国《巴黎人报》消息称，布丽吉特在舆论中十分受欢迎，她身边安排有 4 名助理，分别为一名办公室主任、一名办公处长和两名秘书。 4 人的任务是准备总统夫人与外界人士的约会、总统夫妇的出行、爱丽舍宫圣诞节等节庆活动或国宴等。他们的报酬总额为 278750 欧元 ( 约合人民币 220.74 万元 ) ，社会保险征摊金包括在内。但爱丽舍宫不另外支付费用寻求外包公司的服务。

审计院无法列出布丽吉特的安全花费，因为这编列在负责马克龙安全的共和国总统安全组 (GSPR) 的总预算中。同样地，布丽吉特女化妆师 / 理发师的费用也难以计算，因为这编列在马克龙的此项预算中， “ 每月包费 5200 欧元 ” 。





报道称，审计院在报告的序言中遗憾地指出，爱丽舍宫的账务明细表 “ 至今仍发展不足 ” ，以致于不能 “ 完整地 ” 统计出只与布丽吉特的活动有关的花费。只知道她出行时可使用总统车队中的两辆汽车。

据报道，布丽吉特在爱丽舍宫的 “ 夫人楼层 ” 可使用 6 间办公室。负责总统夫人安全的共和国总统安全组成员在其中一间办公室里有宿舍。每次布丽吉特无丈夫陪同到法国一些地方旅行时，这些安全人员都陪同她出行。她曾多次外出到巴黎地区， 5 次去巴黎大区以外的地方。这是根据爱丽舍宫网站的信息逐月统计的结果。爱丽舍宫不事先公布行程表。

在总统府还有另一个办公处的部分业务只与布丽吉特有关，这是爱丽舍宫的通信处。所有寄到爱丽舍宫的信件都在这里拆开，总共有 71 名雇员，其中有 6 到 7 名只负责处理寄给布丽吉特的信件 (2017 年总共 1.3 万封信 ) 。

审计院的报告指出，尽管有些安全开支项目增加，总体来说，

2017

年爱丽舍宫的运作费用减少了。审计院补充道，

“

前任总统曾承诺将总统府的年度预算上限定为

1

亿欧元

(

亦即

5

年任期减少

8%)

，如今这笔预算有点支撑不住，不得不从预备金中再拿出

210

万欧元，主要由于有些安全项目的开支增加了

”

。

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