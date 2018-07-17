一块石头绊倒两次!健身APP曝光美军和特工活动轨迹

美国《大众机械》月刊网站7月10日报道称，继今年早些时候美国GPS卫星定位追踪公司Strava Labs的一款健身追踪器暴露美军士兵活动等敏感信息后，又一款健身APP被发现可描述军人和政府特工的活动模式。这一次是运动追踪器Polar。一家荷兰新闻媒体通过它能够找到美国特工处特工、美国国家安全局特工、英国军情六处特工及众多国际秘密组织成员的确切动向和活动地点。
荷兰新闻网站De Correspondent与英国民调网站——响铃猫网站合作，能通过Polar的“极流”（Polar Flow）网站找到机密信息。Polar的在线地图可让用户在网上公开其活动记录。Polar提供的信息比其他运动监控器更多，而且更详细，其中包括显示自2014年以来个人日常锻炼的记录。
响铃猫网站的福柯·波斯特玛说：“Polar不仅披露在军事场所进行锻炼的个人的心率、路线、日期、持续时间和步速，而且还披露其在家中锻炼的类似信息。通过网站追踪这些信息非常简单，找到一个军事基地，选择在那里发布的一项运动记录，并识别附加的个人资料，看看此人还在其他什么地方运动过。由于人们在离开家时习惯打开健身追踪器，而在回家后将其关闭，他们无意中将自己住宅的位置标注在地图上。此外，用户还常常在简介中使用自己的全名，同时附上个人资料——即便他们没有把脸书个人资料与他们的Polar账户关联起来。”
负责此项调查的人员可接触到美军各军种军官的资料，其中还包括那些负责核武器的官员。他们仔细查看了200多个敏感地点，并发现“来自69个国家的6460人”会在“极流”网站上分享其个人信息。
Polar已承认对这种情况负有部分责任。它在一份声明中说：“我们已意识到一些潜在敏感的地点正出现在公共数据库中，并已决定暂停使用Explore API（应用程序编程接口）。”
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