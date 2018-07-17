美刊称北约面对“混合战”非常沮丧 或认定其为实际攻击

美国《大众机械》月刊网站7月13日报道称，普京策划“吞并”克里米亚半岛时，并没有发动“入侵”。相反，俄罗斯凭借的是包括虚假媒体报道、特种部队和代理战斗人员（所谓的“小绿人”）以及网络攻击在内的手法。
报道称，这种混合战使普京得以令人信服地否认显然正在发生的事情，也就是俄罗斯攫取属于别国的领土。那次成功之后，俄罗斯混合战中的要素开始出现在叙利亚和乌克兰东部，以及美国和欧洲的选举中。
北约领导人沮丧地关注着混合战。如果俄罗斯对某个成员国采取同样的挑衅手法，他们打算怎样做？近日，他们拿出了一个答案：该组织将把混合战当作实际攻击来对待。
报道称，北大西洋公约组织12日表示，此类针对成员国的混合战行为可能会触发第5条款。该条款要求所有条约成员国向任何受到攻击的成员国提供援助（该条款只激活过一次，是在美国2001年9月11日遭受攻击之后）。现在，混合战将与传统攻击受到同等对待。
北约的声明说：“我们各国面临来自国家和非国家行动者的日益增加的挑战，它们利用混合活动来制造不确定性，模糊和平、危机与冲突之间的界线。一旦爆发混合战，理事会就像发生武装袭击时一样，可以决定激活《华盛顿条约》的第5条款。”
报道称，正是北约正在让全世界注意到，混合战的恶劣行为可能会引发一场更大范围的战争。现在的问题不仅在于某些书面措辞能否威慑俄罗斯这样的国家，还在于该声明的措辞是否其实会增加而不是杜绝发生冲突的可能性。
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