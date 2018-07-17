特朗普挑起“美欧冷战” 滥用交易令盟友担心

《日本经济新闻》7月10日发表题为《美欧关系在安全领域也出现严重裂痕》的文章称，11日至12日召开的北约峰会，再次凸显美国与欧洲围绕安保的同盟关系出现裂痕。要求欧洲更多承担军费的美国总统特朗普，把贸易与安保挂钩，让欧洲方面产生了强烈的不信任情绪。第二次世界大战后美欧建立的经济-安保框架，在“美国优先”面前正大大动摇。
安保联盟不敌“美国优先”
文章称，在北约峰会上，美国总统特朗普要求各国军费开支要占到国内生产总值（GDP）的2%，对此日本感到非常担心。日本把军费开支占GDP的1%作为目标，2017年度军费与GDP占比达到0.9%，因此日本受到很大压力。
文章指出，重视巨额对日贸易逆差的特朗普，要求日本购买战斗机等美产昂贵武器。对于在安保上依赖美国的日本来说，要完全拒绝上述要求是很困难的。
另一方面，完全按照特朗普所说，为购买武器而增加军费也不可行。届时，如何通过经济领域来填补损失并顾及到同盟关系是一种智慧。
文章指出，日本正在准备的是7月下旬与美国方面举行的部长级贸易磋商首次会议。有预测说，日本将被迫就美方要求的签署日美自贸协定问题给出答案。日本方面将真正遭遇把安保与经济挂钩的特朗普式交易。
互不信任已达危险水平
《日本经济新闻》7月10日发表文章称，大胆地说，这是“美欧冷战”的开始。在作为战后和平基础的北约峰会上，美国总统特朗普贬低盟友欧洲及其中最强有力的德国是“俄罗斯的俘虏”。这正是在“美国优先”主义下瓦解战后秩序的特朗普式做法。美欧之间的互不信任已经达到危险水平。
文章指出，特朗普12日撇开预定议题，重提军费问题。美国媒体报道说，在会议上特朗普以“美国要走自己的道路”这一可以理解为要脱离北约的表述，来迫使欧洲方面采取应对举措。
文章称，特朗普以“安全保障方面的威胁”为由，威胁要对欧洲汽车开征高额关税。他还指出德国军费过低，批评从俄罗斯进口天然气的输气管项目。除贸易之外，他还强行把能源和安全保障交易联系起来。特朗普考虑的是，为迎接11月的中期选举而凸显“强势总统”。
“四年前，北约的威胁是莫斯科以及作为极端组织‘伊斯兰国’基地的摩苏尔。现在的威胁在华盛顿。”曾参与制订奥巴马政府安保政策的德国马歇尔基金会的查列特这样说。
滥用交易令盟友担心
文章认为，把贸易和安保放在天平两端进行威胁，希望获得削减贸易逆差等的让步。对于二战后发达国家领导人谁都不曾使用的这种“交易”，特朗普似乎越发怀有自信。如果特朗普滥用这种“交易”，很可能重蹈上世纪30年代的覆辙，即提高关税的连锁反应招致世界恐慌，进而引发战争。
文章指出，与友国对立的特朗普，或许将在16日带着笑容与俄罗斯总统普京举行首脑会谈。这与他提前离开七国集团峰会去进行美朝会谈时的反常情况类似。
北约秘书长斯托尔滕贝格说，“虽然存在很多分歧，但我们一直以来都成功跨越”。此前北约的确经历过很多曲折，包括与美英对峙推进核试验、一度退出北约军事组织的法国、美国和德法两国产生对立的伊拉克战争等。
文章称，不过，就美国总统本人试图不断瓦解二战后世界基础这一点来说，此次的情况格外严重。特朗普相继退出不合心意的协议，如防止地球变暖的巴黎协定、伊朗核协议，甚至暗示退出世界贸易组织，似乎任何人都无法阻止特朗普式做法。
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