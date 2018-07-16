蔡英文连续八问批国民党 声称面对大陆压力不退让

民进党全代会15日在台北圆山饭店举行。面对年底选举，台湾地区领导人兼民进党主席蔡英文火力全开，扬言“在中国压力下不会退让”，同时批评在野的国民党，要求民进党把“执政成绩”大声说出来。不过，亲绿智库15日发布的民调相当打脸，仅有约3成选民赞同蔡英文的领导方式。
声称面对大陆压力不退让
民进党此次全代会主题为“改革，挺下一代”。蔡英文在致辞中强调，民进党要巩固“台湾价值”。她称，过去两年多来，在大陆的压力之下“民进党政府一步都没有退让，未来更必须展现坚韧的姿态，不能因为压迫而屈服，要持续争取更多的国际支持”。她认为，在国际上“当全世界都在思考如何因应中国崛起时，台湾与中国互动的经验绝对是世界其他国家的重要参考”。
接着蔡英文提到，几个月后就是“九合一”县市长选举，“这场选举的重要意义不只是地方选举，而是一场改革跟反改革的对决，是一场进步跟退步的对决”。她随后把矛头指向“反改革的国民党”，连续以8个“是谁”来质问国民党当时留下许多烂摊子给民进党处理。她称，“这两年来的急行军，也许姿势不够优雅，但是台湾环境真的太艰难了，过去的政府太怠惰了”。蔡英文接着举例称，台湾外销订单的额度已创下历史新高，出口是历年来第二高，股市上万点的天数已经超过一年，失业率也是17年来最低。台媒称，蔡英文的“信心喊话”，已让人嗅出浓浓选战味。而在场外，虽然维安人员在通往圆山饭店的各路口设置重重关卡，上山车辆一律遭拦查，但仍有反年改民众突破重围上山抗议。
国民党发新闻稿反呛
除选举动员外，民进党全代会还进行中常委、中执委和中评委的改选。在党代表提案方面，面对“大陆近来对台施压，频频压缩国际空间”，党代表李文正提案要求反制中国大陆，并修改教科书内容。还有党代表提请中执会根据蔡英文“维持现状”论调，提出民进党新党纲，取代1991年党纲第一条“建立主权独立自主的台湾共和国”和“台湾前途决议文”等，“强化民进党维护台海和平稳定的形象”。对此蔡英文裁示，由于本案与上次全代会交付研议的提案“旨趣相近”，不再另行处理。李文正提案，则送交中执会研议。至于有党代表提案“自2020年东京奥运会开始，以台湾队名义参与国际赛事”，已经撤案。
面对蔡英文的一连串指责，国民党15日发出新闻稿反呛道，“错误的年金改革是国民党逼你的吗？两岸关系停滞不前难道又是国民党的错吗？年轻人看不到希望、经济没起色难道是国民党拖累的吗？”声明批评蔡英文的发言完全证明她过去两年多来执政无能只会怪罪在野党的性格，更看出蔡当局施政“内外交迫”的困境。
亲绿民调“自打脸”
15日，亲绿的“台湾民意基金会”发布最新民调显示，在“台湾人的政党认同”方面，民进党获得25.2%的支持率，国民党20.7%，中性或独立选民高达49.6%。也就是说，蓝绿势力加起来也没有独立选民多。“台湾民意基金会”董事长游盈隆称，“这是前所未见，政党政治史上一个非常奇特的时刻”。在蔡英文的声望方面，民调显示，仅33.4%的受访者赞同其领导方式，49%的人不赞成；对于赖清德“内阁”的表现，满意和不满意的人相差0.4%，呈现正反对峙的状况。
值得一提的是，针对“政党有没有能力处理两岸关系”的调查结果显示，有57.8%的受访者认为，国民党比民进党较有能力处理两岸关系，10.1%的人认为民进党更有能力，18.2%的人认为两党均没有能力。游盈隆称，两党在这方面48个百分点的差距无疑是巨大的。民调报告总结说，执政两年以来，民进党包括执政、处理两岸关系与促进台湾经济发展能力，都已失去人民的信心。
台湾《中国时报》15日刊登的一篇评论称，为避免党内卡位战提前开打，此次全代会各项选举都由派系内部自行协调，显见民进党体察到选情“冷飕飕”，更要“抱紧紧”，因而“东京奥运会台湾队”“反制大陆”等提案或被撤，或将被技术性搁置，大会“诉求台湾主体性，但没有采用刺激对岸的用词下猛药催选票，显见民进党明白，选前两岸不能再失分”。文章说，大陆持续加大惠台政策力道，民调显示40岁以下台湾民众对民进党支持度快速下滑，尤其被蔡英文奉为“天然独”的青年族群流失迅速。“民进党政府不仅不能朝一边一国倾斜，蔡总统更应尽快补答两岸未完的试卷”。
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