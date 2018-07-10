特朗普开启欧洲之旅 专家担心他对普京比对盟友更热情

美媒称，在与西方民主伙伴的贸易和军费开支争端即将爆发以及人们猜测他会指责还是拥抱俄罗斯总统普京的背景下，特朗普将于 10 日启程开始对欧洲的访问。作为本次行程的最后一幕，他将在赫尔辛基会晤普京，而在此之前他将在比利时、英格兰和苏格兰停留。





据美联社 7 月 8 日报道，特朗普对于美国与欧洲大陆的传统关系几乎没有表现出尊重，他一年多前曾在北约总部公开指责各国领导人没有进行足够多的防务开支，并于 6 月在加拿大的一次国际峰会上发表了对西方贸易伙伴的严厉控诉。在本次行程中，他在布鲁塞尔会晤北约领导人后，将前往英国 —— 预计那里将有广泛的抗议活动。之后他将前往自己在苏格兰的一处高尔夫球场度周末。





报道称，在此次出访前夕，特朗普并没有着力缓解欧洲的担忧，而是继续发表指责北约的新言论。他在蒙大拿州的一次集会上许诺： “ 我将告诉北约： ‘ 你们得开始自己付账单。 ’” 与此同时，特朗普声称， “ 普京很优秀 ” ，自己 “ 一辈子 ” 一直在为进行两人的峰会作准备。





专家们担心，此次出访可能重现特朗普上一次出访时的状况，那次特朗普在前往新加坡参加 “ 特金会 ” 之前在加拿大对七国集团盟友进行了训斥。外交学会高级客座研究员、美利坚大学教授、北约和安全联盟问题专家詹姆斯 · 戈德盖尔说， “ 对于此次访问，人们担心的是他与北约国家领导人 ”—— 包括德国总理默克尔和加拿大总理特鲁多 ——“ 的互动会同样艰难 ” 。





戈德盖尔说，

“

主要的担心是他会把大部分时间用来严厉指责他们没有在防务上进行足够多的开支

”

，然后

“

与普京进行爱心聚会

”

。他补充说，如果特朗普对普京的态度比对北约领导人更加热情，那么这将会

“

大大损害北约，损害跨大西洋关系，损害我们与盟国的关系

”

。

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