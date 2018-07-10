中美贸易战三大后续效应不可低估

彭博新闻社网站7月9日刊发文章称，随着贸易战的升级，美国面临金融市场下跌以及企业和消费者信心的不确定性。北京目前的反应一直是克制的，但这种情况可能发生改变。美中之间很可能存在长期争端，而不会出现快速解决。
文章称，美中贸易战的第一枪在没有引发投资者很多反应的情况下打响了。这种平静可能是短暂的。
数月来，金融市场一直在准备迎接唐纳德·特朗普总统兑现对中国加征关税的扬言。因此当美国6日按计划对340亿美元进口中国产品实施关税，以及北京作出相应报复的时候，人们并没有感到什么意外。
文章称，特朗普政府目前正在评估对价值160亿美元中国商品加征关税的另一轮行动。彭博新闻社经济部预计，如果美国止步于500亿美元进口商品，中国也这样做，那么两国经济受到的打击将是有限的。
这种情况可以称为干净利落的贸易战：两国都恢复理智，金融市场弯而不断。
不过，特朗普上周称，他可能把加征关税的目标扩大到超过5000亿美元的中国商品，从而基本上覆盖这个亚洲国家出口到美国的所有产品。
经济学家们称，随着贸易战的升级，他们将无法充分估计可能产生的间接影响。
文章称，美国金融市场下跌可能是一个这样的因素。据估计，考虑股票价格的严重下跌，加上财富减少的撞击效应，对美国经济增长率的打击很可能扩大到0.4个百分点。
文章称，企业和消费者的信心是另一个“不可知因素”。根据美联储货币政策决策机构6月份的会议纪要显示，美联储在美国某些地区追踪的工商界联系对象表示，由于贸易的不确定性，它们已经缩减或推迟了资本开支。
穆迪投资者服务公司总经理阿特西·舍特说，很难估计贸易战的“次级”后果将如何损害全球经济。他说：“我们很长时间以来没有发生过如此规模的真实的贸易战。过去50年本质上是一体化的加强。因此我们无法从历史上选择很恰当的片段以从中获得教益。”
文章称，接下来的便是政治的不可预测性。
国际金融协会首席中国经济学家马青说：“北京的反应一直是克制的。在内部，他们有控制这一问题的政策。他们已经确定这个问题应该被当作贸易问题、而不是地缘政治问题来处理。”
文章称，这种情况可能发生改变，尤其是如果特朗普继续指责中国的话。可以认为美中关系已经跌到了多年来的最低点。
文章称，如果特朗普不能变得温和，北京可能会大举推出其他措施。
战略与国际问题研究中心资深顾问比尔·赖因施说，这场争斗延续的时间越长，要想让它退却将越难。他表示，尽管关税互殴的短期破坏并不是太让人痛苦，但累积的影响将是巨大的。他预计（美中之间将存在）长期争端，而不会出现快速解决。
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