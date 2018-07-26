    • 2018年7月26日

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    俄能源巨头威胁美国：不解除制裁 就向中国售股权

    星期四, 七月 26, 2018 , , ,

    在今年4月美国政府针对俄罗斯实施的新一轮制裁中，俄第一大铝企俄罗斯铝业联合公司Rusal，简称俄铝）处于制裁漩涡的中心。受该举措影响，俄铝股价一度暴跌，目前其正采取一系列积极举措以换取美方的解除制裁。
    　　
    据《金融时报》报道，日前俄铝母公司俄罗斯能源巨头EN+向美财政部提出了一项大胆的计划，让受制裁的俄罗斯铝业大亨奥列格·杰里帕斯卡放弃对该公司的控制权，但不出售其股份，以此获得美方解除制裁。但倘若美方仍一意孤行EN+警告称，公司可能会考虑向中国出售股权或者被俄罗斯国有化。

    报道称，为了惩罚俄罗斯在全球的恶意行为，美国于今年4月将对一批俄罗斯个人和实体实施制裁，俄罗斯铝业大亨、俄铝大股东奥列格·杰里帕斯卡赫然在列。
    　　
    根据制裁规定，任何用美元结算购买俄铝产品的客户，不管其是不是在美国注册的公司，理论上都将受到美国的制裁。此外还禁止任何公司与俄铝进行任何大规模的资产交易，如有发现帮助俄铝代销产品等行为，将受到严厉惩罚。
    　　
    奥列格·杰里帕斯卡本人于今年4月同意将其在EN+的持股比例降至50%以下，并任命多名独立董事进入公司董事会，以此作为说服美国解除制裁计划的一部分。
    　　
    但彭博社报道称，在宣布该计划后的三个月内，该公司仍未公开宣布任何可能的独立董事，也未宣布收购奥列格·杰里帕斯卡股份的买家。为此，美国财政部下属的海外资产控制办公室（OFAC）要求投资者们在85日前出售EN+和俄铝的股票。

    不过报道指出，目前EN+公司已向美方要求，在85日之前暂缓制裁，因为奥列格·杰里帕斯卡放弃控制权计划的最后阶段已经准备就绪
    　　
    《金融时报》报道称，该计划已由美国游说团体Mercury向美国海外资产控制办公室提交，将会让奥列格·杰里帕斯卡及其家人将资产转移到一家获得批准的组织或受托机构。若奥列格·杰里帕斯卡被解除制裁后，资产可被收回。
    　　
    根据Mercury712日提交的文件显示，在建立托管账户的同时，要满足OFAC的要求，确保奥列格·杰里帕斯卡在受制裁期间不会获得任何经济效益
    　　
    此外，EN+还将寻求恢复此前被搁置的与瑞士大宗商品交易集团嘉能可（Glencore）的换股交易，这将稀释奥列格·杰里帕斯卡的股权。
    　　
    该计划还设想，由俄罗斯国有银行VTB重组发放给奥列格·杰里帕斯卡和公司的贷款，以进一步削减他在该公司的权益。

    根据所提交的文件显示，该计划的最后阶段已准备好实施，但这要求美方取消对该公司的制裁。
    　　
    EN+公司表示，若该公司在美国的制裁名单上停留到8月，将会处于严重不利的地位，因为各类交易和监管批审批需在“8—9月期间内进行。
    　　
    彭博社报道称，文件中还显示，若美方不采取上述措施，EN+将寻找其他途径来解决目前的僵局，包括向中国出售股份或被俄罗斯国有化。此外，EN+公司还警告说，美方对俄铝和EN+公司解除制裁的任何拖延，都将影响全球铝业。
    　　
    一名游说者也表示，若美方一意孤行，全球铝市场或将重演今年4月实施制裁后的动荡局面。
    　　
    不过就在上周，特朗普政府曾释放了有意帮助受制裁重创的俄铝的信号。美国财政部长姆努钦表示，美财政部对解除对俄铝的制裁持开放态度，他承认俄铝对全球铝市场很重要，并称制裁的目的不是为了让俄铝破产

    据媒体今年4月报道，俄铝目前拥有390万吨的电解铝产能、1050万吨的氧化铝产能，雇佣员工超过6万人。2017年，俄铝电解铝产量为370万吨，是除中国山东魏桥之外的全球第二大原铝生产企业，占全球总产量的6%。除中国市场之外，俄铝则占全球其他市场份额的12.9%
    　　
    另外据此前报道，美方此次制裁是基于俄罗斯在乌克兰东部和叙利亚所采取的活动，以及此前在英国发生的涉嫌使用生化武器的行为。但令人感到奇怪的是，奥列格·杰里帕斯卡和名单上其他一些人士不同，不是一个和俄政界圈子走得很近的传统富豪。
    　　
    为此有分析人士指出，对奥列格·杰里帕斯卡的制裁，其实是一次限制俄罗斯铝业出口的精确打击。今年3月，特朗普宣布将对钢铝产品加收25%的关税，以保护美国本土产业。
    　　
    在实施对俄制裁后的三个月，美俄首脑进行会面。但，两国关系并未因此有所好转，反而在美国国内对特朗普几乎一致的叛国指责声中有进一步恶化的可能。
    　　
    而在会面前的几个月时间里，俄罗斯人几乎把自己手中持有的所有美债资产都抛售了。此前俄罗斯曾一度跻身美国债权国前十名，而在今年5月其所持美债总量已经跌出了美国主要债权国最低标准。

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