俄能源巨头威胁美国：不解除制裁 就向中国售股权

在今年 4 月美国政府针对俄罗斯实施的新一轮制裁中，俄第一大铝企 “ 俄罗斯铝业联合公司 ” （ Rusal ，简称俄铝）处于制裁漩涡的中心。受该举措影响，俄铝股价一度暴跌，目前其正采取一系列积极举措以换取美方的解除制裁。

据《金融时报》报道，日前俄铝母公司俄罗斯能源巨头 EN+ 向美财政部提出了一项大胆的计划，让受制裁的俄罗斯铝业大亨奥列格 · 杰里帕斯卡放弃对该公司的控制权，但不出售其股份，以此获得美方解除制裁。但倘若美方仍 “ 一意孤行 ” ， EN+ 警告称，公司可能会考虑向中国出售股权或者被俄罗斯国有化。





报道称，为了惩罚俄罗斯在全球的 “ 恶意行为 ” ，美国于今年 4 月将对一批俄罗斯个人和实体实施制裁，俄罗斯铝业大亨、俄铝大股东奥列格 · 杰里帕斯卡赫然在列。

根据制裁规定，任何用美元结算购买俄铝产品的客户，不管其是不是在美国注册的公司，理论上都将受到美国的制裁。此外还禁止任何公司与俄铝 “ 进行任何大规模的资产交易 ” ，如有发现帮助俄铝代销产品等行为，将受到严厉惩罚。

奥列格 · 杰里帕斯卡本人于今年 4 月同意将其在 EN+ 的持股比例降至 50% 以下，并任命多名独立董事进入公司董事会，以此作为说服美国解除制裁计划的一部分。

但彭博社报道称，在宣布该计划后的三个月内，该公司仍未公开宣布任何可能的独立董事，也未宣布收购奥列格 · 杰里帕斯卡股份的买家。为此，美国财政部下属的海外资产控制办公室（ OFAC ）要求投资者们在 8 月 5 日前出售 EN+ 和俄铝的股票。





不过报道指出，目前 EN+ 公司已向美方要求，在 8 月 5 日之前暂缓制裁，因为奥列格 · 杰里帕斯卡放弃控制权计划的最后阶段已经 “ 准备就绪 ” 。

《金融时报》报道称，该计划已由美国游说团体 Mercury 向美国海外资产控制办公室提交，将会让奥列格 · 杰里帕斯卡及其家人将资产转移到一家 “ 获得批准的组织或受托机构 ” 。若奥列格 · 杰里帕斯卡被解除制裁后，资产可被收回。

根据 Mercury 于 7 月 12 日提交的文件显示，在建立托管账户的同时， “ 要满足 OFAC 的要求，确保奥列格 · 杰里帕斯卡在受制裁期间不会获得任何经济效益 ” 。

此外， EN+ 还将寻求恢复此前被搁置的与瑞士大宗商品交易集团嘉能可（ Glencore ）的换股交易，这将稀释奥列格 · 杰里帕斯卡的股权。

该计划还设想，由俄罗斯国有银行 VTB 重组发放给奥列格 · 杰里帕斯卡和公司的贷款，以进一步削减他在该公司的权益。





根据所提交的文件显示，该计划的最后阶段已准备好实施，但这要求美方取消对该公司的制裁。

EN+ 公司表示，若该公司在美国的制裁名单上停留到 8 月，将会处于 “ 严重不利的地位 ” ，因为各类交易和监管批审批需在 “8 月 —9 月期间内 ” 进行。

彭博社报道称，文件中还显示，若美方不采取上述措施， EN+ 将寻找其他途径来解决目前的僵局，包括向中国出售股份或被俄罗斯国有化。此外， EN+ 公司还警告说，美方对俄铝和 EN+ 公司解除制裁的任何拖延，都将影响全球铝业。

一名游说者也表示，若美方 “ 一意孤行 ” ，全球铝市场或将重演今年 4 月实施制裁后的动荡局面。

不过就在上周，特朗普政府曾释放了 “ 有意帮助受制裁重创的俄铝 ” 的信号。美国财政部长姆努钦表示，美财政部对解除对俄铝的制裁持开放态度，他承认俄铝对全球铝市场很重要，并称制裁的目的 “ 不是为了让俄铝破产 ” 。





据媒体今年 4 月报道，俄铝目前拥有 390 万吨的电解铝产能、 1050 万吨的氧化铝产能，雇佣员工超过 6 万人。 2017 年，俄铝电解铝产量为 370 万吨，是除中国山东魏桥之外的全球第二大原铝生产企业，占全球总产量的 6% 。除中国市场之外，俄铝则占全球其他市场份额的 12.9% 。

另外据此前报道，美方此次制裁是基于俄罗斯在乌克兰东部和叙利亚所采取的活动，以及此前在英国发生的涉嫌使用生化武器的行为。但令人感到奇怪的是，奥列格 · 杰里帕斯卡和名单上其他一些人士不同，不是一个和俄政界圈子走得很近的传统富豪。

为此有分析人士指出，对奥列格 · 杰里帕斯卡的制裁，其实是一次限制俄罗斯铝业出口的 “ 精确打击 ” 。今年 3 月，特朗普宣布将对钢铝产品加收 25% 的关税，以保护美国本土产业。

在实施对俄制裁后的三个月，美俄首脑进行会面。但，两国关系并未因此有所好转，反而在美国国内对特朗普几乎一致的 “ 叛国 ” 指责声中有进一步恶化的可能。

而在会面前的几个月时间里，俄罗斯人几乎把自己手中持有的所有美债资产都抛售了。此前俄罗斯曾一度跻身美国债权国前十名，而在今年

5

月其所持美债总量已经跌出了美国主要债权国最低标准。

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