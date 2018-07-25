中企加快对巴西投资 去年投资近110亿美元

港媒称，在中美这两个世界最大经济体陷于贸易战之际，北京越来越多地依靠巴西来填补空隙，将资金大举投入到多样化的投资组合。
据香港《南华早报》网站7月24日报道，2010年以前，流入巴西的中国资金主要用于确保中国的食品和能源供应。但近年来，这项战略已扩大到包括电信、汽车、可再生能源和金融服务部门。
报道称，中国是巴西最大的贸易伙伴。巴西官方数据显示，从2003年到今年6月，中国公司在巴西约100个项目中投资了近540亿美元。仅在2017年，这个数字就达到近110亿美元。
报道称，对巴西来说，这是个好消息。这个拉美最大经济体正从贯穿2015年和2016年的、其历史上最严重的一场衰退中缓慢恢复，并背负着规模巨大且不断增加的公共债务。
报道称，中国-巴西企业家委员会主席路易斯·奥古斯托·德卡斯特罗·内韦斯说：“中国可以发挥非常重要的作用，帮助巴西经济从停滞中复苏。”
报道称，联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会称，从2005年至2017年，巴西获得了中国企业在拉美投资总额的55%。
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