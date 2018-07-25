马蒂斯急了！美国会叫停向土交付F-35战机 被指有损美战略利益

彭博社网站7月24日发表了题为《根据美国国防法案，F-35交付土耳其受阻》的报道。
报道称，据白宫和参议院称，根据7月23日达成的一项折中的国防法案，向土耳其交付洛克希德-马丁公司的F-35隐身战斗机暂时受阻。
报道表示，在五角大楼在该措施通过90天内就美土关系、土耳其计划采购俄罗斯先进的S-400导弹防御系统的影响，以及如果土耳其被排除在全球F-35战机项目之外对美国工业的影响递交一份评估之前，土耳其将无法接收这些战斗机。
报道认为，此举反映了美土之间的紧张关系。该举措是国会谈判代表起草，等待白宫和议会最终批准的2019财年价值7170亿美元国防法案的一部分。
国防部长马蒂斯已经警告国会不要停止F-35的交付。在本月致议员的一封信中，马蒂斯称，他也赞同国会对土耳其的“担忧”。但他说，停止交付F-35战斗机有可能引发全球“供应链中断”，这将推高成本并延误战斗机的交付。
据土耳其总统埃尔多安称，土耳其计划购买约100架F-35战斗机。洛克希德-马丁公司称，至少10家土耳其企业正在为其他伙伴生产零部件，比如座舱显示装置。
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