马蒂斯急了！美国会叫停向土交付F-35战机 被指有损美战略利益

彭博社网站 7 月 24 日发表了题为《根据美国国防法案， F-35 交付土耳其受阻》的报道。





报道称，据白宫和参议院称，根据 7 月 23 日达成的一项折中的国防法案，向土耳其交付洛克希德 - 马丁公司的 F-35 隐身战斗机暂时受阻。





报道表示，在五角大楼在该措施通过 90 天内就美土关系、土耳其计划采购俄罗斯先进的 S-400 导弹防御系统的影响，以及如果土耳其被排除在全球 F-35 战机项目之外对美国工业的影响递交一份评估之前，土耳其将无法接收这些战斗机。





报道认为，此举反映了美土之间的紧张关系。该举措是国会谈判代表起草，等待白宫和议会最终批准的 2019 财年价值 7170 亿美元国防法案的一部分。





国防部长马蒂斯已经警告国会不要停止 F-35 的交付。在本月致议员的一封信中，马蒂斯称，他也赞同国会对土耳其的 “ 担忧 ” 。但他说，停止交付 F-35 战斗机有可能引发全球 “ 供应链中断 ” ，这将推高成本并延误战斗机的交付。





据土耳其总统埃尔多安称，土耳其计划购买约 100 架 F-35 战斗机。洛克希德 - 马丁公司称，至少 10 家土耳其企业正在为其他伙伴生产零部件，比如座舱显示装置。





报道称，马蒂斯已经敦促议员放缓对土制裁，并在上周致信称

“

急需避免无意识地严重破坏我们国家长期战略利益

”

，尽管

“

俄罗斯应当为其侵略性、破坏稳定的行为以及对乌克兰的非法占领付出代价

”

。

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