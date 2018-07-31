印度国产航母后年试航？服役已推迟8载 成本增6倍

据英国《简氏防务周刊》网站 7 月 24 日报道称，印度政府新闻信息局 7 月 19 日发表声明称，印度海军将于 2020 年对印度第一艘国产航母 “ 维克兰特 ” 号进行航行试验。

报道称，印度新闻信息局说： “ 主要的推进装置、发电设备、甲板机械和辅助设备等已经在航母上完成安装。 ”

声明还指出， “ 装备各种航空、导航和通信设备、武器和传感器的工作正在取得进展 ” 。此前，印度国防秘书桑贾伊 · 米特拉在科钦造船有限公司对 “ 维克兰特 ” 号航母进行了审查。





报道称，印度海军高级军官表示，由于资源缺乏、技术问题，以及最近因俄罗斯的内夫斯科设计局拖延安装航母的 “ 航空综合设施 ” ，这艘 40642 吨的航母服役时间已经被推迟约 8 年。





报道称，航母的航空设施将用于保障 “ 维克兰特 ” 号航母的飞行联队，这一机队预计将包括俄制米格 -29K/KUB 舰载战斗机、卡 -31 直升机和印度国产的 “ 北极星 ” 轻型直升机。

2015 年，印度议会防务委员会曾透露， “ 维克兰特 ” 号航母的成本将超过 28.1 亿美元，较最初的预算增加了 6 倍。

业界和印度海军官员当时表示，这一数额还可能进一步上升， “ 维克兰特 ” 号的最终成本可能超过 40 亿美元。

印度防务委员会在提交给议会的报告中还透露， “ 本土航母（ 71 号项目） ” 计划已被推迟 8 年。海军历任负责人都把这归咎于技术和资金障碍，以及 2012 年发生的交通事故使 “ 维克兰特 ” 号的发电机在运输时受损等因素。

与此同时，印度海军高级官员称，

“

维克兰特

”

号约

50%

的推进系统是由外国制造的，大约

70%

的武器和计划中的空军组件也是这样。

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