印度国产航母后年试航？服役已推迟8载 成本增6倍

据英国《简氏防务周刊》网站7月24日报道称，印度政府新闻信息局7月19日发表声明称，印度海军将于2020年对印度第一艘国产航母“维克兰特”号进行航行试验。
报道称，印度新闻信息局说：“主要的推进装置、发电设备、甲板机械和辅助设备等已经在航母上完成安装。”
声明还指出，“装备各种航空、导航和通信设备、武器和传感器的工作正在取得进展”。此前，印度国防秘书桑贾伊·米特拉在科钦造船有限公司对“维克兰特”号航母进行了审查。
报道称，印度海军高级军官表示，由于资源缺乏、技术问题，以及最近因俄罗斯的内夫斯科设计局拖延安装航母的“航空综合设施”，这艘40642吨的航母服役时间已经被推迟约8年。
报道称，航母的航空设施将用于保障“维克兰特”号航母的飞行联队，这一机队预计将包括俄制米格-29K/KUB舰载战斗机、卡-31直升机和印度国产的“北极星”轻型直升机。
2015年，印度议会防务委员会曾透露，“维克兰特”号航母的成本将超过28.1亿美元，较最初的预算增加了6倍。
业界和印度海军官员当时表示，这一数额还可能进一步上升，“维克兰特”号的最终成本可能超过40亿美元。
印度防务委员会在提交给议会的报告中还透露，“本土航母（71号项目）”计划已被推迟8年。海军历任负责人都把这归咎于技术和资金障碍，以及2012年发生的交通事故使“维克兰特”号的发电机在运输时受损等因素。
与此同时，印度海军高级官员称，“维克兰特”号约50%的推进系统是由外国制造的，大约70%的武器和计划中的空军组件也是这样。
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