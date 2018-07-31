沙特指责胡塞武装袭击两艘油轮 也门战争再度升级

据美国《华尔街日报》网站 7 月 25 日报道称，沙特指责受到伊朗支持的也门胡塞武装近期袭击了 2 艘原油油轮，因此暂停经由一条红海重要航道的一切石油运输。

报道称，沙特领导的联军与也门胡塞武装争夺也门控制权的战争不断升级，停止油轮经过连接红海与亚丁湾的曼德海峡，标志着战争进一步升级。由于美国以新制裁打压沙特对手伊朗，可能减少伊朗的石油出口，沙特正在努力增加石油出口，以维持全球石油供应。

沙特表示，胡塞武装在红海上袭击了沙特国家航运公司运营的 2 艘超大油轮。其中一艘油轮遭到了轻微破坏。沙特王国声明中称，目前尚未收到伤亡或石油泄漏报告。





沙特能源大臣哈立德 · 法利赫称，一切经由红海的石油出口都将暂停， “ 直到局势更加明朗，经由曼德海峡的海上运输安全为止。 ”

报道称，沙特领导的阿拉伯联军陷入了争夺荷台达控制权的战事中。荷台达是也门重要港口，大部分人道主义援助物资经此港口抵达该国人民手中，不过沙特表示，它也是伊朗的秘密武器运输渠道。伊朗政府否认支持胡塞组织。





胡塞武装表示，他们的袭击针对的是沙特军方船只，而不是油轮。

胡塞武装发表声明称： “ 威胁国际安全与和平且危及红海安全的是沙特与美国领导的侵略。 ”

报道称，胡塞武装正在越来越多打击沙特石油设施，威胁这个王国的经济引擎，进一步增加了地缘政治紧张局势，油价已因此达到 2014 年以来最高水平。令人不安的是，袭击的炮火将联军与胡塞武装持续 3 年的冲突日益朝着沙特的经济核心推进，该地区石油行业遭受的风险日益明朗。胡塞组织希望通过打击沙特财富来源对敌人造成重大打击，对于他们来说，这是一个军事上更加强大的对手，尽管这个对手尚未能击败胡塞武装。

2015

年以来，沙特领导的联军与胡塞武装一直处于战争状态。沙特认为该组织是其地区对手伊朗的代理人。自从驱逐沙特支持的政府后，胡塞武装一直控制也门首都萨那。自此以后，沙特与也门边境冲突不断，联军一直未能结束战争。

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