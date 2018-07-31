英国新外交大臣首次访华 中英承诺加强自由贸易合作

外媒称，英国外交大臣杰里米 · 亨特 7 月 30 日在北京与中国国务委员兼外交部长王毅举行会晤共商两国合作事宜，这是他本月早些时候接替鲍里斯 · 约翰逊以来首次重要外事访问 —— 中国主动向英国提出就一项脱欧后自由贸易协议展开会谈，与此同时，王毅重申中国仍向对话敞开大门。





据路透社 7 月 30 日报道，中国在与华盛顿的这场贸易战中一直在寻找盟友。英国向中国企业发出了以下强烈信号，即在该国为明年脱欧做准备之际，它对商业持完全开放的态度，而且中国是英国希望与之签署一项脱欧后自由贸易协议的国家之一。





在与杰里米 · 亨特举行对话后，王毅说，两国同意加强彼此间的贸易和投资。亨特说，王毅主动提出要就英国脱欧后可能与中国签署的一项自由贸易协议展开讨论。





王毅没有直接提及自由贸易讨论邀约一事，但是说两国同意要积极地把彼此的发展战略结合起来，并扩大贸易和相互投资的规模。





报道称，虽然同中国的贸易协定对英国政府来说是一个政治胜利，但自由贸易谈判通常要耗费数年时间才能完成。





王毅在联合记者会上重申了北京的立场，即中美当前存在贸易失衡问题的根本原因在美国。王毅说： “ 中美贸易不平衡的主要责任不在中方。 ”





他说： “ 中方不想打贸易战，但面对美方咄咄逼人的态度和侵权行为，我们不得不作出必要反制。 ”





王毅说： “ 中方对话谈判的大门始终敞开，但对话必须建立在相互平等和尊重的基础之上，建立在规则的基础之上，单方面威胁和施压只会适得其反。 ”





另据法新社 7 月 30 日报道，英国外交大臣杰里米 · 亨特 30 日说，他欢迎中国有关就英国脱欧后的中英自由贸易协议举行谈判的提议。





本月早些时候被任命为英国外交大臣的亨特在中国首都与中国国务委员兼外交部长王毅及其他高级官员举行了会谈，此行他还将前往巴黎和维也纳就英国脱欧问题与欧洲官员举行磋商。





亨特在一次联合记者招待会上说： “ 我们讨论了王毅外长提议的就脱欧后英国同中国之间达成自由贸易协定的可能性展开磋商的问题。我们对此表示欢迎，并说我们将对此进行探索。 ”

报道称，英国正在就其脱欧后的贸易选择进行评估。国际贸易大臣利亚姆 · 福克斯上周说，伦敦已经计划在脱欧后立即与美国开展一项自由贸易协定谈判。

亨特说他与王毅外长在北京进行了 “ 极具建设性的 ” 会谈。





此外据路透社 7 月 30 日报道，亨特在出访前说，随着英国脱离欧盟，它决心要深化与中国的伙伴关系。





他说： “ 按照中英全球伙伴关系和中英关系 ‘ 黄金时代 ’ 精神，此次中英战略对话是我们就应对国际事务中的共同挑战 —— 从全球自由贸易到核不扩散和环境挑战 —— 加强合作的重要机会。 ”

报道称，英国决定脱欧后努力重新跻身国际贸易大国之列，中国作为世界第二大经济体在英国希望与之签订自由贸易协议的国家中位居前列。





亨特说，他将寻求在英国首相特雷莎 · 梅 2 月访华成果的基础上再接再厉。当时她与中国签订了价值 90 亿英镑的商贸协议。





本月早些时候，英国前任外交大臣以辞职抗议政府在脱欧后与欧盟继续保持紧密贸易关系的计划，称这一策略会大大增添英国签订自由贸易协议的难度。

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