普京邀请特朗普 白宫积极回话：接到正式邀请愿意访俄

就在白宫宣布推迟俄罗斯总统普京今秋访问华盛顿两天之后，这位俄罗斯领导人 27 日表示他已邀请特朗普总统访问莫斯科。





据美国《纽约时报》网站 7 月 27 日报道，普京称赞特朗普是一位 “ 尽力信守诺言 ” 的领导人，并继续推动第二次元首会晤，尽管他们本月的首次会晤导致美国总统遭到猛烈抨击。普京说他愿意在华盛顿或莫斯科举行会晤，还说他已邀请特朗普访问俄罗斯首都。





报道称，白宫迅速对此建议作出积极回应。白宫新闻秘书桑德斯告诉记者： “ 特朗普总统期待普京明年访问华盛顿，同时也愿在接到正式邀请后访问莫斯科。 ”





据报道，克里姆林宫发布了普京结束对南非访问之际在约翰内斯堡记者会上的讲话文稿。

普京提醒必须要为 7 月 16 日芬兰赫尔辛基峰会之后的再次会晤 “ 创造条件 ” ，同时表示特朗普总统 “ 希望再次会晤，我也准备就绪 ” 。





报道称，与特朗普总统因很多人认为他在赫尔辛基奉承普京的行为而遭到国内猛烈抨击不同的是，俄罗斯对普京的那次会晤只有称赞没有批评。俄罗斯外长拉夫罗夫称此次峰会 “ 极其完美 ” 。





普京说美国的政治风云不会阻挠两位领导人之间的接触。他指的是特朗普因其在赫尔辛基的表现而在美国遭到强烈抨击。





他说： “ 就此事而言，虽然存在困难，即与美国国内政治局势有关的困难，可是生活仍要继续，我们的接触也会继续。 ”





报道称，普京此言再次证实了长期以来俄罗斯政治精英的信条：特朗普急于兑现竞选承诺， “ 与俄罗斯搞好关系 ” ；他只是遭到了政治对手和 “ 暗黑势力（间谍）小集团 ” 的阴谋阻挠，即奥巴马时代的残余势力和害怕俄罗斯的冷战斗士。





然而，报道认为，赫尔辛基的元首会晤似乎增强了克里姆林宫的希望：尽管自特朗普上台以来（美俄）互相驱逐外交官，美国对俄罗斯实施了一系列新制裁，但是特朗普将信守他多次许下的诺言，改善与莫斯科的关系。





另据俄新社约翰内斯堡 7 月 27 日报道，俄罗斯总统普京在南非金砖国家峰会后的新闻发布会上称，力求履行对选民的承诺是特朗普的巨大优点。





俄总统强调， “ 这是现任总统的特点，我认为也是优点，因为领导人往往在选举后迅速忘记自己在竞选时向人民承诺的事 ” 。





报道称，特朗普和普京多次正面评价对方的性格。特朗普的反对者经常抨击他对俄总统的态度 “ 过于尊敬 ” 。





普京评价称， “ 我觉得他是个经验丰富的商人，他清楚，如果有必要与某人建立合作关系，需要尊重对待现在或潜在的伙伴，否则什么也做不成 ” 。





据报道，不久前两位总统在赫尔辛基举行了会晤。双方几乎涉及了双边关系和国际日程的方方面面，甚至在一些方面达成了实际协议。美国领导人肯定了会晤并强调，与俄罗斯的关系对美国和整个世界而言是重要的。他为此遭到本国政治对手的批判。

Twitter

sgnypost





