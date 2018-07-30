对特朗普忍无可忍 全球主要汽车生产国要联手

据彭博社 7 月 28 日报道，加拿大、欧盟、日本、墨西哥、韩国等几个全球主要汽车生产国将在排除美国的情况下，于 7 月 31 日在日内瓦举行会谈，商讨如何共同应对来自美国总统特朗普的关税威胁。

知情人士说，会谈的主题是，如果美国坚持对外国汽车征收高额进口关税，这些国家将怎样共同应对、怎样去推动世界贸易组织（ WTO ）的相关改革。

有两名不愿透露姓名的官员向彭博社表示，与会各国将探讨签订致力于削减汽车关税的国际协议的可能性；但也有知悉相关情况的官员表示，讨论降低汽车关税的协议不是正式议程中所包含的部分。

美国调查

据此前报道，虽然欧盟委员会主席容克与特朗普于 7 月 25 日同意在欧盟和美国谈判贸易协定时不采取 “ 单方面行动 ” ，双方将朝着 “ 零关税、零壁垒、零补贴 ” 的方向共同努力，但汽车似乎并不包含在双方所达成的一致中。

事实上，美国商务部正在根据 “232” 法案进行调查，该法案允许美国联邦政府发现外国向美国出口汽车的贸易行为持续危害美国国家安全时，美国联邦政府可以对汽车出口国施加压力、进行贸易制裁。

美国商务部长威尔伯 · 罗斯在 7 月 26 日发表公开演讲时表示， “ 总统已经指示我们继续对此事展开调查，并将材料收集、整理，形成可以随时拿来使用的文件；但在谈判结果出来以前，我们将不会依据我们的调查结果展开行动 …… 美国方面表示同意的只是，不在谈判进行期间征收汽车关税。 ”

这项调查可以在几周内完成。调查开始后，美国商务部有 270 天时间向总统提出建议，美国总统有 90 天时间对汽车生产国采取行动。

美国总统特朗普曾威胁，美国要对其盟友征收高昂的汽车进口关税以及钢铁铝等商品关税，这使得美国与其最亲密盟友之间的关系一度陷入紧张。

彭博社说，自特朗普当选以来，其所推行的贸易保护主义引发了一系列国际争端，从气候变化到中东政策，诸多国际社会曾达成一致的问题都被特朗普的贸易政策扰乱，而这所有的争端，已经颠覆了发达国家之间以往的关系。

按照罗斯的说法，虽然美国在短时间内不会立即实施对进口汽车的高额关税，但主要汽车出口商还是担心， 8 月底或者 9 月份，美国商务部的报告出炉后，特朗普仍可能维持对进口汽车的高额关税政策。所以最近几周，欧盟贸易官员一直在考虑同世界主要汽车生产国一道，启动部门谈判的可能性，以期阻止特朗普实施汽车关税。

7 月 25 日，《华盛顿邮报》援引知情者消息称，多位特朗普的高级经济顾问认为，特朗普计划今年晚些时候对接近 2000 亿美元美国进口汽车征收 25% 的关税。

该报称，尽管多位共和党领导人和商界高管都认为，征收汽车关税可能会破坏美国经济，并造成政治混乱，特朗普仍希望征上述关税。

据美国官方数据，去年美国进口汽车总值达创纪录的 1920 亿美元。而特朗普却可能对高达 2000 亿美元进口汽车征关税，这意味着特朗普将对所有进口汽车征税。

美国征进口汽车关税最受影响的是欧盟。按金额计算，仅仅是德国，就贡献了全球超过 20% 的汽车出口量，是全球最大的汽车出口国。排在其后的日本贡献了约 13% 的出口量，美国占比 7.2% ，居第三位。





这种 “ 多边协议 ” 是一组利益攸关的国家之间的贸易协议，这些国家利益一致的部分通常仅限于某些商品或某些服务的行业或者部门。在 WTO 框架下，如果该协议项下的成员国向该 WTO 所有成员都提供福利，那么 WTO 就会允许这种谈判或协议的存在。

虽然这样的 “ 多边协议 ” 可能会在一定程度上对特朗普想要向进口汽车征税的情绪进行安抚，但正式就此类谈判进行辩论，则需要政治方面的授权，因为这类协议的出炉有可能会通过削减全球范围内的汽车关税来颠覆整个汽车行业。

据彭博社目前获取的名单，已经确定参加本次会议的各国贸易官员包括欧盟贸易总干事德马提，墨西哥经济部副部长贝克，加拿大国际贸易部副部长萨金特和日本外务省高级副大臣山崎和之。

而据路透社称，汽车生产国对于特朗普的进口汽车关税比钢铁铝关税更为恐慌。从去年美国商务部披露的贸易额来看，

2017

年，美国进口汽车及其零部件的总额分别为

1920

亿美元和

700

亿美元，但进口钢铁铝两项产品的贸易总额仅为

210

亿美元。

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