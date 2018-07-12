新加坡出台新一轮楼市降温措施

新加坡政府日前出台新一轮房地产降温调控措施 , 上调二套及以上房产购房者需缴纳的额外买方印花税，同时收紧贷款额度，防止房地产市场出现过热。新加坡政府认为，房地产价格上涨应符合整体经济和国民收入增长步调，在未来利率持续走高的趋势下，非理性的房价上涨将加剧家庭债务负担，进一步催生房地产市场泡沫化。

近日，新加坡政府出乎意料地推出了新一轮房地产降温调控措施，旨在维持房地产价格水平与经济基本面相适应，确保房贷的可持续性，防止房地产市场出现过热。新政策具体内容包括：对于购买首套房产的 “ 刚需 ” 新加坡公民和永久居民，额外买方印花税税率维持不变；将二套及以上房产购房者需缴纳的额外买方印花税税率上调 5% 。同时，收紧房贷额度上限，将贷款价值比下调 5% 。

新加坡财政部、国家发展部和金融管理局于 7 月 5 日发表联合声明指出，新加坡房地产价格在过去一年中快速攀升，如果不加干预，可能会与经济基本面脱钩，导致楼市不稳定风险上升。金管局数据显示，新加坡私人住宅价格已从去年二季度的低位累计上涨了 9.1 ％，接近历史高位。同时，过去一年房地产交易量同比上涨了 25 ％，同期新增房贷也增长了 34 ％。在此前多轮调控措施尚未解除的情况下，房地产价格快速上涨势头依然难以抑制。因此，新加坡政府决定及时推出必要的房地产降温措施。新加坡金融管理局局长孟文能也在记者会上提醒房地产开发商、购房者和银行要保持清醒，作出正确的判断，不要被房地产价格高涨冲昏头脑，理性长远看待楼市发展，关注长期供需平衡。





然而，在调控新政推出当日，新加坡当地多个地产项目连夜开盘，大批购房者漏夜前往售楼处，拟赶在新政实施前完成交易。在 “ 购房潮 ” 的推动下，成交房源超过 1000 套。其实，早在 2009 年至 2013 年，新加坡政府相继 8 次 “ 重拳 ” 抑制房地产市场过快增长势头，使得新加坡楼市进入了长达 4 年的低潮期。此后，持续低迷的新加坡房地产市场于 2017 年三季度出现了连续 15 个季度下跌后的首次上涨，楼市随后回暖并一路上扬。由于私人住宅需求强劲回弹，交易量持续攀升，目前总体价格水平已经接近 2013 年的高点。

值得关注的是，此次降温措施的出台是在新加坡房地产市场经历了长达 4 年持续走弱后开始复苏的初期，表明新加坡有意将房地产市场越烧越旺的 “ 虚火 ” 迅速降温，将其扼杀在萌芽状态。新加坡政府也一再强调，房地产价格上涨应符合整体经济和国民收入增长步调。在未来利率持续走高的趋势下，非理性的房价上涨不仅将加剧家庭债务负担，也将进一步催生房地产市场的泡沫化。

对于新一轮调控政策的实施，市场内外各方反应不一。有经济分析师指出，新加坡政府此次为楼市 “ 降温 ” 的重点意在保护 “ 刚需 ” 购房者，同时遏制投机性炒房行为。但也有观点认为，政府此番调控 “ 出手过重 ” ，在房地产市场复苏之初实施干预，人为地抑制私人住宅需求无异于扬汤止沸。地产价格上涨趋势短期内虽然得到遏制，但不久之后还会再度来袭。

新加坡产业发展商公会则对政府此次

“

降温

”

措施持批评态度。该机构认为，新加坡楼市正处于复苏初期，复苏步伐与经济基本面相符，政府没有理由在此时推出强硬的降温措施。新措施挤压了房地产开发商买地、开发和销售项目的周期，可能在中长期对市场产生扭曲效应。应该给予楼市时间，使其自我调节，达致可持续的平衡点。对此，新加坡政府表示将会继续密切关注房地产市场，并在必要时作出调整，以维持房地产市场的稳定和可持续发展。（新华网）

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