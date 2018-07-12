刚向盟友催完军费 特朗普又狮子大开口：还得翻倍

当地时间 11 日，北约峰会在比利时召开，美国总统特朗普如约而至。峰会上，特朗普不仅再度揪着军费议题不放，更狮子大开口要让盟友的缴纳的费用翻倍，提高到 GPD 的 4% 。话音刚落，让众盟友十分错愕。英媒直呼：简直没人比他更直接了。

根据目前的标准，北约盟国同意在 2024 年前的每一年，都将本国 GDP 中的 2% 花费在北约军费上，但在众多的盟友中，只有 5 个国家已经实现了目标。

据英国广播公司（ BBC ）报道，北约秘书长斯托尔滕贝格认为，冷战结束的几十年时间里，因为紧张局势降温，北约国家纷纷削减了国防预算，但是现在局势再度升温，便需要增加预算。





斯托尔滕贝格也表示，目前各盟友的焦点都在如何让军费达到 GDP2% 的标准， “ 好消息是我们现在正努力实现这一目标 ” 。

然而，特朗普突然抛出 4% 的数字，还是让盟友们措手不及。白宫发言人萨拉桑德斯 11 日证实了特朗普关于 4% 军费的言论，并再次传达： “ 特朗普希望看到盟友为此付出努力，起码达到他们承诺的最低标准。 ”

英媒调侃称，前任美国总统们也曾敦促欧洲为军费承担更多责任，减轻美国纳税者身上的压力，但从来没有人向特朗普那么直接。

据了解，针对军费最让特朗普恼火的是，除了少数几个成员国之外，其他国家并没有增加国防预算，以实现到 2024 年至少达到 GDP2% 的目标。

在北约的

29

个国家中，只有

5

个国家在

2018

年达到了目标，这其中除了美国自身之外，还有希腊、爱沙尼亚、英国和拉脱维亚。波兰和法国的军费支出仍徘徊在目标之外。

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