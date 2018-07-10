中国芯片厂商推出国产CPU 试图摆脱对美依赖

美媒称，中国正试图摆脱对美国公司的依赖并开发自己的芯片。据报道，中国制造商天津海光先进技术投资有限公司开始生产中国自主设计的 “ 禅定 ”x86 中央处理器（ CPU ）。





据美国技术站点网 7 月 8 日援引科技资讯网站 Tom's Hardware 报道，这种处理器以超威半导体公司（ AMD ）的 Zen 微体系结构为基础，源于 AMD 与其中国合作伙伴之间达成的一项 x86 知识产权授权协议。尽管这家美国巨头否认向这些中国公司出售决定性的芯片设计，但它允许这些公司自行设计专供中国服务器市场的处理器。





报道称，这些 “ 禅定 ” 芯片据说与 AMD 的 EPYC 中央处理器几乎一模一样，仅有厂商标识和序列号有所区别。





报道称，美国为阻止中国开发自己的芯片，出台了与公司合并和收购有关的规则。然而，尽管存在这些规定， AMD 还是在 2016 年宣布在中国成立了合资公司，这意味着中国将开发基于 AMD 产品的中央处理器。这笔协议让这家美国公司获得了 2.93 亿美元的收入，而且 AMD 还将根据未来的销售额收取专利使用费。





这项协议还声明，最终产品必须

“

专门针对中国服务器市场的需求来定制

”

，只能在中国境内销售。

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