日法推进海洋安保合作：针对加紧进出海洋的中国

日本《每日新闻》7月15日发表题为《日法签署物资融通协定》的报道称，正在法国访问的日本外相河野太郎13日与法方签署《相互提供物资与劳务协定》（ACSA）。14日，河野与法国外长勒德里昂举行会谈，就启动有关海洋政策的政府间对话达成一致。针对在东海和南海加强进出的中国，日法将加强安全保障领域及海洋政策的合作。
报道称，日本已与美国、澳大利亚和英国签署ACSA，正与加拿大推进协定签署程序。
日法外长在会谈中确认，年内在日本召开就海洋安全保障和环境问题进行磋商的官民联合研讨会，自明年启动有关海洋政策的政府间对话。河野称“基于法治的自由开放的海洋是国际社会繁荣与和平的基础”，表达了除ACSA外还将在海洋政策上与在太平洋拥有领土的法国加强关系的意向。
河野在会谈后参观了在巴黎举行的纪念法国大革命的例行阅兵式。为纪念《日法友好通商条约》签署160周年，法国邀请了7名陆上自卫队员等参加阅兵式。
报道称，继河野访问法国后，法国总统马克龙将于今秋首次访问日本，日法两国政府正推进准备工作。安倍晋三与马克龙在阻止特朗普总统向保护主义倾斜这一点上是一致的。针对加紧进出海洋的中国，日法在保护海洋“秩序”的立场上也是一致的，两国正急速走近。
报道认为，日法走近的背景在于，两国拥有巨大的海洋权益和相同的价值观。波利尼西亚和新喀里多尼亚是法国在太平洋的领土，法国的专属经济区面积居世界第二。法国赞成日本提出的“自由开放的印度洋-太平洋战略”。对于加强进出南海等的中国，法国也同样抱有日益强烈的警惕情绪。有关政府人士指出，法国愿意与日本共同维护海洋“法治”。
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