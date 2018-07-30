    • 2018年7月30日

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    MH370失联者家属不满终极报告:里面无结论和答案

    星期一, 七月 30, 2018 , ,

    730日上午，马来西亚政府正向MH370失联者家属公布最终报告，报告共计有822页，发表演讲的包括4名高级调查人员。不过，根据现场记者的采访显示，失联者家属对此份报告并不满意
    　　
    马来西亚交通部长陆兆福此前曾表示：调查人员记录下的每一个字都会被收录在这份报告中。我们会确保报告的透明度，它将被完整地提交，不经任何编辑，没有添加或删除。据了解，该报告还将被放到互联网上，并将分发给失踪客机乘客家属和经过认证的媒体。同时，报告731日将提交马来西亚两院审议。

    不过，30日，新加坡亚洲新闻台 Channel News asia）记者Sumisha Naidu在推特上发布了相关进展。在她的推文中，她说：事情仍然没有结束，在完整的报告公布后，一些家属仍忧心忡忡。

    在另一条推文中，可以看到一位家属在接受媒体采访，她说：你们怎么可以希望我去相信那里面（报告）的内容？这里面没有结论，也没有答案。” Sumisha Naidu也说：家属们并不满意这份最终的报告。
    　　
    马航MH370号班机于201438日从吉隆坡国际机场起飞，机上共载有239人，当中大部分乘客为中国公民。该班机原定计划于北京时间早晨630抵达北京首都国际机场，但起飞后不足一小时便在马来西亚与越南海域的交界处，土珠岛以南约140海里及哥打巴鲁东北东约90海里处与马国梳邦空管中心（空中交通管制中心）失去联系。

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