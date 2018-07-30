MH370失联者家属不满终极报告:里面无结论和答案

7 月 30 日上午，马来西亚政府正向 MH370 失联者家属公布最终报告，报告共计有 822 页，发表演讲的包括 4 名高级调查人员。不过，根据现场记者的采访显示，失联者家属对此份报告 “ 并不满意 ” 。

马来西亚交通部长陆兆福此前曾表示： “ 调查人员记录下的每一个字都会被收录在这份报告中。我们会确保报告的透明度，它将被完整地提交，不经任何编辑，没有添加或删除。 ” 据了解，该报告还将被放到互联网上，并将分发给失踪客机乘客家属和经过认证的媒体。同时，报告 7 月 31 日将提交马来西亚两院审议。





不过， 30 日，新加坡亚洲新闻台 （ Channel News asia ）记者 Sumisha Naidu 在推特上发布了相关进展。在她的推文中，她说： “ 事情仍然没有结束，在 ‘ 完整 ’ 的报告公布后，一些家属仍忧心忡忡。 ”





在另一条推文中，可以看到一位家属在接受媒体采访，她说： “ 你们怎么可以希望我去相信那里面（报告）的内容？这里面没有结论，也没有答案。 ” Sumisha Naidu 也说： “ 家属们并不满意这份最终的报告。 ”

马航

MH370

号班机于

2014

年

3

月

8

日从吉隆坡国际机场起飞，机上共载有

239

人，当中大部分乘客为中国公民。该班机原定计划于北京时间早晨

6

：

30

抵达北京首都国际机场，但起飞后不足一小时便在马来西亚与越南海域的交界处，土珠岛以南约

140

海里及哥打巴鲁东北东约

90

海里处与马国梳邦空管中心（空中交通管制中心）失去联系。

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