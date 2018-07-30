日便利店推便当制造自动化 每小时处理3600个饭团

日媒称，由于人手短缺问题严峻，制作便当和凉菜等的工厂开始推进自动化。与电器和汽车业等相比，食品相关加工厂的自动化进展迟滞，但随着需求增加，机器人制造商正大力推进开发工作。

据日本《每日新闻》 7 月 28 日报道，双腕机器人从流水线上每次取出 5 个饭团整齐地摆放到盒子里。这就是川崎重工业公司开发的双腕型机器人 “duAro” 。饭团制作的自动化已经取得进展，但在大多数工厂，将饭团摆放到盒子里的工作还依赖人工，负担很重。 “duAro” 每小时可以处理约 3600 个饭团。

其他类型的 “duAro” 还可以完成更高难度的操作。川崎重工业公司 2015 年 6 月原本面向机械和电子设备制造厂出售 “duAro” ，但由于人手短缺，食品加工厂也纷纷订购 “duAro” 。 “duAro” 的功能也在不断改进。 “duAro” 可以与人一起工作，比较容易学会新动作。川崎重工业公司机器人业务中心负责人表示，公司根据生产一线要求开发 “duAro” 功能，他们开发机器人是为了让人们从体力劳动中解放出来。

随着老龄化程度提高和越来越多的女性参与社会工作，便当和凉菜等熟食市场规模迅速扩大。据日本惣菜协会统计， 2017 年凉菜市场规模约为 10.0555 万亿日元（约合 6133 亿元人民币），比 10 年前增加 20% 以上，首次突破 10 万亿日元。加工厂人手短缺问题严重，自动化成为很大课题。

全家便利店引进了可以将鸡蛋等食材夹入面包片做成三明治等的机器人。全家便利店集团负责人表示： “ 特别是在夜间，我们人手短缺问题严重。我们希望通过利用机器人将工厂必要员工人数减少三成。 ” 罗森便利店控股方三菱商事 2016 年在神奈川县厚木市的熟食加工厂引进三菱电机公司制造的向便当盒里摆放菜品的机器人进行试验。为推进机器人实用化，相关开发工作正在进行中。

便当和熟食等菜品更新速度快，阻碍了自动化发展。日本机器人工业会去年的统计结果显示，机器人 40% 销往电器制造厂， 30% 销往汽车制造厂，只有 2% 销往食品加工厂。便利店等正在推进自动化，有关制造商发现商机，正大力开发机器人。安川电机公司两年前新设专门面向食品市场的部门，加快开发盛放凉菜等的机器人。

不过，现在仍存在诸多技术课题。机器人价格大约为数百万日元，成本较高。为了推进自动化，应该进一步改进技术和降低成本。

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