台风“玛莉亚”逼近台湾 北部多地停班停课

台风“玛莉亚”10日已进入台湾近海，台湾气象部门预计，10日傍晚暴风圈就会触及台湾陆地，当晚到次日清晨风雨最大。台湾北部多个县市当天下午已停班停课。

气象报告显示，“玛莉亚”10日下午3时位于宜兰东方360公里海面上，以每小时30公里速度向西北偏西移动，近中心最大风速每秒53米，相当于16级风，七级风暴风半径280公里，暴风圈逐渐进入台湾东北部近海。上午，台东观测到7米以上的浪高。

随着台风接近，岛内各地开始出现明显风雨。台气象部门预估近暴风圈的大台北山区总雨量可能达到500毫米，平地地区也会有300到400毫米，入夜后风力将转强，10日晚间到11日清晨可能出现11到12级强阵风。

气象部门持续发布豪雨和大雨特报，其中新北市、基隆市、台北市山区、桃园市山区、宜兰县山区、新竹县山区、苗栗县山区、台中市山区等地可能出现豪雨。11日适逢大潮，台风来袭可能会引起风暴潮，沿海地区可能出现海水倒灌。

台湾北部的台北市、新北市、基隆市、桃园市、新竹市、新竹县等均已于10日下午4时停班停课。台北市内涌现下班车潮，各地铁站也挤满了下班回家的民众。台铁西部线路陆续停止运行，航空海运等也大受影响。

台风未到，菜价先涨。台湾民众抢购生鲜蔬果，造成蔬菜价格上扬，据台北农产运销公司统计，10日每公斤蔬菜平均批发价格37.2元新台币，比7日上涨两成。

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